Isabel Zuleta fue obligada a rectificar en favor de Federico Gutiérrez por graves señalamientos

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, fue obligada a rectificar en favor del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez por graves señalamientos que ha hecho en varias oportunidades en los que aseguró que Fico tenga vínculos o alianzas con criminales.

Zuleta debió publicar un video en el rectificó por orden de la Corte Suprema de Justicia en medio de un proceso judicial luego de la denuncia que le interpuso el mandatario local.

Isabel Zuleta debió rectificar por vincular a Fico con criminales

“Hoy 13 de noviembre de 2025, según lo acordado en diligencia de conciliación convocada por la honorable Corte Suprema de Justicia el día 10 de noviembre de 2025 ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Misael Fernando Rodríguez Castellanos, según la querella instaurada por el señor Federico Gutiérrez manifiesto a la opinión pública que no me constan, de manera directa, algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio del 2025 que son objeto de la querella. De manera particular debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”, escribió en sus redes sociales y publicó el video.

Por su parte, el alcalde publicó un mensaje en el que se refirió a la rectificación de Zuleta diciendo que: "La señora Zuleta, aliada de Petro y a la que le encanta “quemar” personas y destruirles su buen nombre… Luego de haberla denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, debió retractarse y pedir disculpas. Todo lo dicho por ella en el Tarimazo del lado de los peores criminales y muchos mensajes en redes y en otros medios de comunicación, solo fueron calumnias. Confiamos en la Justicia. Yo trabajo con mucho amor por Medellín y que ni crean que nos quedamos callados frente a las mentiras. Por favor ayúdame a difundir“.