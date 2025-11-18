Denuncian que hombre mató al perro de la casa y se escapó llevándose a su hija

Hombre mató al perro de la casa y huyó con su hija menor de edad en Rionegro

El hecho se registró en el municipio de Rionegro, en el oriente de Medellín, en donde la propia pareja del agresor denunció que atacó al perro de la casa, luego que se subiera a la cama y luego se fue del lugar llevándose a su hija menor de edad.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Rionegro, el hecho se registró en el sector El Vergel, a donde las autoridades llegaron para atender el grave hecho de maltrato animal.

Hombre habría matado al perro de la casa porque se subió a la cama sin su permiso

“Según la denuncia, la ciudadana manifestó que su pareja sentimental dio muerte a su canino luego de que este se subiera a una cama, y posteriormente huyó del lugar llevándose a su hija”, indicó la Alcaldía a través de un comunicado.

Además, indicó que de inmediato se activó la ruta de atención y la Policía Nacional acudió al sitio para instaurar la denuncia, y la Policía de Carabineros, en coordinación con CEIBA, adelantó el procedimiento de necropsia del animal.

Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, confirmó la captura diciendo que: “horas más tarde se da con la ubicación del presunto agresor quien es trasladado por nuestra Policía Nacional a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección”.

Ahora, el sujeto se enfrenta a un proceso judicial en el que deben tener en cuenta que según la ley una persona que agreda a un animal puede ser condenada entre 1 y 3 años de privación de la libertad en centro carcelario, así como inhabilidad para poder estar en algún cargo o en alguna actividad en la que estén relacionados los animales.