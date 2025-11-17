El “Fletero de fleteros” murió en su ley y fue despedido en funeral con fiesta y pólvora que indignó a Medellín

El video de una alborada con pólvora, globos y música en vivo en las calles de Manrique ha causado indignación en Medellín. Se trató del polémico funeral de Jefferson Alexis Cano Gómez, conocido como alias Chom o “el fletero de fleteros”, quien falleció el 11 de noviembre tras permanecer en delicado estado de salud en el Hospital San Vicente Fundación, luego de resultar herido durante un hurto en pleno centro de la ciudad.

Aunque era señalado como integrante de una estructura criminal en el barrio Villa Guadalupe, un grupo de personas decidió despedirlo como si se tratara de un ídolo. La convocatoria para este “homenaje” se realizó a través de redes sociales, logrando que decenas de seguidores lo acompañaran entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Los actos incluyeron pólvora, canciones, aplausos y hasta músicos en vivo, una escena que ha sido considerada por muchos como una apología al delito.

Fiesta, música y pólvora en el adiós a alias Chom: polémica en Medellín

La muerte de alias Chom ocurrió luego de un cruce de disparos con la Policía durante el robo de una motocicleta en el barrio Prado, en la Comuna 10 (La Candelaria). El pasado 4 de noviembre, el joven de 25 años, junto con otro sujeto de 21, habría abordado a un hombre de 39 años que salía de su vivienda en la carrera 50A con calle 57. Con un arma traumática, despojaron a la víctima de una Yamaha N-Max modelo 2025, recién adquirida.

La intervención policial permitió capturar a los dos presuntos delincuentes y decomisar el arma utilizada. Sin embargo, Cano Gómez terminó gravemente herido en el procedimiento y falleció días después debido a la lesión sufrida.

Los registros judiciales dan cuenta de que alias Chom ya había sido capturado anteriormente. En 2018, recibió una condena de 18 meses por hurto calificado y agravado, la cual pudo pagar en su vivienda, sin pasar por un centro penitenciario.

Para las autoridades y la ciudadanía que rechaza estos hechos, el funeral de alias Chom refleja un grave problema: la normalización del delito en algunos sectores, donde figuras vinculadas al crimen son lloradas como referentes sociales. Ante este episodio, se reitera la necesidad de reforzar las acciones para desarticular las bandas delincuenciales y evitar que sus integrantes sean glorificados en los barrios de Medellín.