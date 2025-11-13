Fico confirmó la captura de dos hombres por riña entre hinchas de Nacional y América en Medellín

Los hinchas del América Cali llegaron hasta Medellín para alentar a su equipo en la última fecha del todos contra todos, donde necesitan conseguir una victoria para asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, los ánimos se vieron alterados cuando presuntamente llegaron hinchas de Nacional hasta el sitio y se desató una fuerte riña que dejó varios heridos.

El enfrentamiento quedó evidenciado en videos que se conocieron a través de las redes sociales, en los que también aparecen los uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que llegaron para controlar la situación. Ante los hechos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez confirmó la captura de dos hombres.

Enfrentamientos entre hinchas de América y Nacional en Medellín

“Rechazamos con total firmeza los hechos ocurridos anoche en un hotel del sector de El Poblado, donde se presentó una riña entre desadaptados identificados con los equipos América de Cali y Atlético Nacional. A través de la línea de emergencia 123 se recibió un llamado alertando sobre una riña entre varias personas. La Policía acudió de inmediato al lugar y logró controlar la situación", dijo el mandatario a través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter.

Además, confirmó que “una persona que resultó herida con arma cortopunzante fue trasladada a un centro asistencial, donde también se registraron nuevos enfrentamientos que fueron controlados oportunamente por las autoridades. Se logró la captura de dos personas por daño en bien ajeno y varias más fueron trasladadas para su individualización".

También indicó “en Medellín le apostamos a una Cultura del Fútbol basada en el respeto, la convivencia y la vida. No vamos a permitir que unos pocos desadaptados y vándalos empañen el esfuerzo de quienes viven el fútbol con alegría y responsabilidad. La ciudad rechaza con contundencia estos actos de violencia. Los responsables deberán asumir las consecuencias ante la justicia. Recordamos que las fronteras del estadio permanecen cerradas y no se permite el ingreso de hinchas visitantes".