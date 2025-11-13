‘Un dulce gesto’ la alianza regional para reducir la diabetes tipo 2 en América Latina

La Federación Mexicana de Diabetes A.C., la Asociación Colombiana de Diabetes y la Asociación de Diabéticos del Uruguay firmaron una alianza con Splenda para promover el autocuidado y prevenir la diabetes tipo 2, que en América Latina tiene 62 millones de personas que ya viven con la enfermedad.

Según el International Diabetes Federation (IDF), en Colombia se estima que hay alrededor de 3 millones de adultos entre 20 y 79 años con diabetes.

PUBLIMETRO habló con Beatriz Portilla, especialista en nutrición y educadora de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C., con aval de la Universidad Anáhuac, sobre la alianza, la enfermedad y los retos.

¿Cuál es el principal objetivo de esta alianza regional y de qué manera la iniciativa “Un dulce gesto” busca contribuir de forma concreta a la reducción de la diabetes tipo 2 en América Latina?

El objetivo principal de esta alianza regional es promover el autocuidado, la conciencia y la acción colectiva en torno a la diabetes tipo 2, como ejes fundamentales para la salud pública. “Un dulce gesto” es una iniciativa que busca impactar desde lo cotidiano, invitamos a las personas a realizar una prueba de riesgo gratuito y recibir recomendaciones prácticas para mejorar sus hábitos. Se trata de ofrecer información útil y accesible para que las personas tomen decisiones más saludables. Con este gesto, queremos facilitar elecciones informadas y mostrar que es posible disfrutar del sabor dulce de manera equilibrada, al tiempo que generamos conciencia temprana en una región donde el 40% de las personas con diabetes aún no han sido diagnosticadas. También, buscamos apoyar a las personas que viven con la condición de diabetes tipo 2 y a sus familias, por eso en Splenda haremos un donativo a la Asociación Colombiana de Diabetes para apoyar los diferentes programas que tienen.

¿Qué objetivos concretos tienen en cuanto al número de personas que esperan llegar, los tests que planean aplicar y las comunidades que buscan impactar con esta campaña?

Nuestro propósito es profundamente humano, queremos llegar al mayor número de personas posible en Colombia, México y Uruguay, con foco en las comunidades donde las barreras al diagnóstico son más grandes. Específicamente en Colombia tenemos la meta de alcanzar 15,000 tests para crear conciencia y sensibilizar sobre esta condición. La activación se apoya en el Test de Riesgo Finlandés (FINDRISC), una herramienta validada internacionalmente, con la cual buscamos ayudar a las personas a conocer el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 como forma de prevención. Cada persona que realiza el test no solo accede a consejos para fomentar hábitos más saludables, sino que además contribuye a visibilizar una condición que muchas veces permanece oculta.

Más allá del diagnóstico temprano, ¿qué estrategias contempla esta alianza para promover cambios duraderos en los hábitos de alimentación y autocuidado de las personas?

Esta campaña tiene un enfoque integral. No se limita al diagnóstico oportuno, sino que busca impulsar la educación y el autocuidado como base para hábitos más saludables y sostenibles. A través de contenidos educativos, herramientas digitales y el respaldo de nuestras asociaciones aliadas, compartimos información práctica sobre alimentación balanceada, actividad física, alternativas sin azúcar como Splenda, dentro de un estilo de vida equilibrado. También realizamos una donación económica para fortalecer programas de educación, prevención y acompañamiento en cada país para quienes ya viven con esta condición.

¿Cómo se relaciona esta iniciativa con el compromiso de la organización por promover la salud y el bienestar en la región?

Splenda tiene un compromiso a largo plazo con la promoción de hábitos saludables y el bienestar de las personas. Durante más de una década hemos trabajado junto a asociaciones médicas y comunidades para apoyar acciones de concientización en salud. Esta iniciativa es una extensión natural de ese compromiso, que ahora toma una forma regional y colaborativa. En lugar de imponer restricciones, proponemos un enfoque basado en la inclusión, disfrute responsable y decisiones informadas. Así, contribuimos no solo desde el producto, sino desde una cultura de bienestar accesible y sin prejuicios.

¿Cómo planean mantener y fortalecer esta alianza con las asociaciones de diabetes para asegurar que sus resultados se sostengan y generen un impacto duradero?

Sabemos que el cambio real requiere consistencia. Por eso, esta alianza no es un esfuerzo aislado, sino una estrategia sostenida. Mantenemos un diálogo constante con las asociaciones, compartimos aprendizajes y evaluamos resultados en conjunto. Nuestra visión es convertir “Un dulce gesto” en una plataforma para la prevención, donde Splenda siga siendo un aliado activo, adaptable y empático con los desafíos de salud que enfrenta América Latina.