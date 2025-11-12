Impactantes videos del conductor linchado atropellando a motociclistas en Bogotá

En la noche de este martes, 11 de noviembre, se conoció el brutal caso de justicia por mano propia que protagonizaron motociclistas en Bogotá, luego que el conductor de una camioneta atropelló a dos moteros y hubiera escapado del sitio, habría provocado que decenas de motociclistas lo persiguieran, lo detuvieran y terminaran linchando.

Con el paso de las horas, se conocen los videos del hecho y entre esos el primero, con el que se desató la ira de los motociclistas.

Se conoce el momento exacto en el que conductor linchado atropelló a los primeros motociclistas en Bogotá

El momento exacto en el que el conductor del campero azul atropelló a los primeros motociclistas quedó en video. En este se observa cómo inexplicablemente el hombre maneja en círculos y en reversa para atropellar contra el separador a dos motociclistas.

El conductor sigue en reversa y se sube al separador, pasando por encima de las dos personas y sus vehículos, que milagrosamente se levantan.

Luego se observa cómo arranca persiguiendo a uno de los motociclistas que acababa de salir ileso y se monta en el separador, baja, y vuelve a dar círculos, presuntamente, tratando de atropellar a un policía y a otro civil, que son los que se ven de frente.

En este momento se escuchan detonaciones, que podrían ser disparos del uniformado al que estaba intentando atropellar este sujeto. Da varios círculos más, hasta que da reversa y emprende la huida, lo que motivó la persecución de los cerca de 200 motociclistas que terminaron tomando justicia por mano propia y linchándolo.

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, confirmó que serán buscados los motociclistas involucrados en el hecho para que sean individualizados.

“En estos momentos la Policía Nacional está verificando todas las cámaras del sistema TransMilenio, de la Policía Nacional y de los conjuntos residenciales con el fin de determinar las placas e identificación de las personas que participaron en esa agresión colectiva a este ciudadano", indicó el coronel.