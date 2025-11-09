Desalmados: Rescatan a dos niños que estaban encadenados y abandonados en una vivienda

Dos niños permanecían amarrados y abandonados en un vivienda en Medellín. (Foto: captura de video @FicoGutierrez 9 de noviembre de 2025)

En las últimas horas se conoció un aterrador caso, en el que dos niños, de 11 y 12 años, fueron rescatados por uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, luego de conocerse que habían estado en situación de abandono al interior de una vivienda y que estaban amarrados.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en el nororiente de Medellín, en donde los niños rescatados a través de un hueco entra la pared y el techo.

Rescatan a dos niños abandonados y amarrados en una vivienda en Medellín

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indicó que “el hecho se conoció cuando nuestros uniformados del grupo de protección a la infancia y a la adolescencia atendieron una situación en el nororiente de Medellín, donde se evidenció que dos niños de 11 y 12 años de edad permanecían solos y encerrados desde el día anterior”.

Además, explicó que “se logró acceder al lugar y retirar los niños por una abertura que había en la pared y el techo, garantizando la integridad de los menores quienes fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos".

El caso se conoció tras una alerta ciudadana que informaba sobre la presencia de los niños, quienes, según las primeras versiones, permanecían solos y encerrados desde el día anterior.

“Este caso refleja una realidad que, aunque dolorosa, nos impulsa a seguir fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones competentes para prevenir el abandono y cualquier forma de vulneración contra nuestros niños, niñas y adolescentes. En lo que va corrido del año 2025, la Policía Nacional ha acompañado la protección de 260 menores en situación de abandono”, indicó el comandante.

El alcalde, Federico Gutiérrez, también se pronunció sobre este hecho y dijo: “Esto es inaudito e inaceptable. Dos niños, de apenas 11 y 12 años, fueron encontrados amarrados y en condición de abandono. No hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel“.

Además, agregó que “gracias a la rápida acción del grupo de Infancia y Adolescencia de nuestra Policía, estos menores fueron rescatados y hoy están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se les garantiza su seguridad y el restablecimiento de sus derechos. Rechazamos con toda firmeza cualquier acto de violencia o abandono contra nuestros niños y niñas. Reiteramos el llamado a toda la ciudadanía: no seamos indiferentes ante el maltrato o la negligencia. Protegerlos es una responsabilidad que nos convoca a todos”.