¿Se puede hacer campaña política en el Metro de Medellín? Esto dijo la empresa

En plena temporada preelectoral y con el aumento de la recolección de firmas y las campañas políticas, el Metro de Medellín le recordó a los usuarios que la empresa tiene prohibido hacer proselitismo políticos en sus espacios.

El Metro aseguró que la medida lleva mucho tiempo y recalcó que su objetivo es evitar aglomeraciones y situaciones que afectén la experiencia de quienes se transportan en las diferentes líneas del sistema. “Esas actividades no se pueden realizar en estaciones, paradas, escaleras, entre otros espacios o administrado u operado directamente por el Metro de Medellín”, añadió la empresa.

Esta medida se desprende de la ley también prohibe la repartición de volantes, el perifoneo, la producción y difusión de contenidos multimedia con fines electorales, sea a favor o en encontra de candidatos, partidos o movimientos.

“La Empresa hace un llamado respetuoso a todos los actores políticos y a la ciudadanía para que contribuyan al cuidado de estos espacios, que son de todas las personas. Respetar las diferentes ideologías, creencias y afinidades políticas también es parte de la Cultura Metro”, agregaron.

Por último, el Metro aclaró que esta restricción no aplica automáticamente para las rutas de buses integradas y no integradas que usan la tarjeta cívica como medio de pago, pues están en manos de empresas privadas, “por tanto, el manejo de la publicidad y propaganda en dichos vehículos no es competencia ni responsabilidad del Metro de Medellín”, finalizaron.

Ya ha pasado

En 2023, la excandidata a la Alcaldía de Medellín denunció que, el entonces candidato, Federico Gutiérrez, estuviera en varios vehículos del sistema metro hablando con usuarios y hasta dando una entrevista a Caracol Radio.

“Llama la atención que Federico Gutiérrez, que tanto insiste en que hay que respetar la institucionalidad, pase por encima de ella haciendo actividades y proselitismo político al interior de los vagones del metro, en las cabinas de metrocable y, en general, en las estaciones del sistema” dijo la exconcejal de la ciudad en ese momento.