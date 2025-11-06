Nueve militares fueron capturados porque habrían asesinado y torturado a un hombre en el interior del batallón

Militares capturados por el asesinato y tortura de un hombre en Antioquia. (Foto: Imagen de referencia - MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA - Archivo)

Nueve militares fueron capturados porque habrían asesinado y torturado a un hombre

La Cuarta Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional, informó que nueve militares están siendo investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada, por hechos que se registraron el pasado 7 de octubre en el municipio de Frontino, Antioquia.

Según el comunicado oficial, tropas del Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío, con sede en la Base Militar Antorcha, habrían retenido a un hombre que se encontraba en los alrededores de la base militar.

Nueve militares habrían torturado y asesinado a un hombre en Antioquia

De acuerdo con el Ejército, este hecho no fue reportado por el comandante de la base, y posteriormente, en un acto individual del personal militar, se habría excedido el uso de la fuerza, ocasionando la muerte del ciudadano.

El Ejército Nacional aseguró que tan pronto tuvo conocimiento de la situación, el 8 de octubre, denunció los hechos ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia y la Fiscalía Especializada de Justicia Penal Militar y Policial, con el fin de que se iniciara de inmediato la investigación penal.

De manera paralela, se abrió una investigación disciplinaria interna y se permitió el ingreso del personal de Policía Judicial a la Base Militar Antorcha, para realizar las labores de búsqueda del cuerpo y el levantamiento del material probatorio.

Además, el Ejército indicó que permitió el traslado del pelotón implicado a la ciudad de Medellín, con el propósito de poner a los militares a disposición de las autoridades competentes y de esta manera garantizar transparencia y celeridad en los procesos.

Por su parte, el Fiscal 27 Especializado de Medellín, con apoyo del Ejército Nacional, logró en corto tiempo la individualización de los presuntos responsables, quienes deberán responder ante la justicia de manera individual por sus actuaciones, las cuales, según la institución, “difieren de las políticas y órdenes emitidas por los diferentes escalones del mando”.

Finalmente, el Ejército rechazó tajantemente estos comportamientos que afectan su imagen institucional y reiteró que no tolerará que sus integrantes actúen en contra de la Constitución, la ley y los principios de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.