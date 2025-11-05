Vuelve y juega: Extranjero murió en extrañas circunstancias frente a un hotel en El Poblado

En las últimas horas se conoció el caso de un nuevo extranjero que murió en Medellín. Se trata de un ciudadano estadounidense que fue identificado como Eric Lars Kirkegaard, de 65 años, quien habría muerto cuando se encontraba en las afueras de un hotel ubicado en El Poblado, al sur de la capital antioqueña.

De acuerdo con las primeras versiones, el estadounidense murió mientras se encontraba afuera del hotel, presuntamente esperando a que llegara un servicio de transporte.

Extranjero murió en las afueras de un hotel en Medellín

Según Caracol Radio, la muerte de este extranjero se dio de manera repentina, cuando cayó al suelo, frente a la puerta del hotel en el se estaba hospedando.

Algunos de los testigos indicaron que este hombre se desplomó, manifestaba dolor a través de quejidos y no podía respirar. Aunque las autoridades fueron alertadas de inmediato el equipo de paramédicos que llegó rápidamente al lugar, no pudieron salvarle la vida y solo pudieron confirmar su muerte.

El cuerpo de Kirkegaard fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los estudios forenses que permitirán establecer las causas de la muerte.

Sobre estos casos en los que mueren extranjeros en Medellín, se tiene que para julio de 2025 se registraban más de 17 extranjeros fallecidos, en su mayoría turistas, en hechos que se registraron en diferentes municipios del área metropolitana.

El mes pasado se reportó la muerte de un ciudadano mexicano y la intoxicación de cuatro de sus acompañantes, también extranjeros, en el municipio de Itagüí. Al parecer, les habrían dado escopolamina, la sustancia que es utilizada con mucha frecuencia por delincuentes para poder robar a los hombres y turistas.