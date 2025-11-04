Impactante: Policías debieron dar de baja a un hombre que, tras pelear con su hermano, apuñaló a uno de ellos

Policías dieron de baja a hombre que los atacó con un cuchillo. (Foto: Captura de video Denuncias Antioquia)

La Policía Nacional informó un hecho impactante, que se registró este lunes, 3 de noviembre, hacia las 12:40 p.m., cuando un hombre fue dado de baja por uniformados adscritos a la Estación de Policía San Javier, luego de atacar con arma blanca a dos patrulleros en el barrio Olaya Herrera, al occidente de Medellín.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías llegaron al sitio para atender un llamado a la línea de emergencias 123, a través del cual alertaban sobre una riña entre dos personas, una de ellas armada con un cuchillo.

También le puede interesar: Revelan el rostro del hombre que habría agredido a Jaime Esteban Moreno y no había sido identificado

Hombre murió luego de agredir a dos policías en Medellín

Los policías al llegar al sitio, ingresaron por los callejones del sector y se encontraron con un hombre que tenía manchas de sangre en el cuerpo y en la ropa, que tenía en la mano un enorme cuchillo, con el que se habría lesionado previamente.

“Máteme pues, máteme hp”, gritaba el hombre mientras perseguía a los uniformados con la intensión de atacarlos. Mientras que los uniformados trataban de sacarlo del callejón y le pedían que se calmara una y otra vez.

Según el informe, pese a las voces de advertencia de los agentes, el sujeto se abalanzó contra ellos, hiriendo a dos policías. Ante la agresión, los uniformados reaccionaron utilizando sus armas de dotación para proteger su integridad.

El hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde falleció a causa de las heridas. Los dos uniformados lesionados también recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección técnica al lugar de los hechos. La Policía Nacional dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar los procesos judiciales y disciplinarios correspondientes.