Pilas: Estas son las medidas que regirán en Medellín para Halloween y el fin de semana

La Alcaldía de Medellín anunció las medidas que implementará para Halloween y el fin de semana festivo para mantener la seguridad y la movilidad para la celebración de Halloween. Indicó que habrá disponibles más de 1000 policías, 120 agentes de tránsito y 3500 cámaras de vigilancia por toda la ciudad.

Además, indicó que el dispositivo, articulado con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, estará priorizando los sectores con mayor afluencia de personas, zonas residenciales, centros comerciales y corredores viales.

Medidas en Medellín para Halloween y puente festivo

La administración indicó que contará con 10 camiones de la Secretaría de Movilidad y grupos de reacción rápida dedicados a patrullar distintos puntos seleccionados.

“Vamos a hacer controles con Policía, Ejército, Secretaría de Seguridad y Movilidad frente a las famosas rodadas. La gente sabe que puede movilizarse, pero no en contravía de las normas de tránsito ni poniendo en riesgo la integridad de otros. Vamos a estar con todas las capacidades para garantizar que la gente pueda disfrutar esta jornada en paz”, dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.

Según la administración, el año pasado, durante el operativo de Halloween, las autoridades realizaron 15 intervenciones para evitar rodadas ilegales, impusieron 1253 comparendos a motocicletas, 427 de ellas inmovilizadas y 87 comparendos a vehículos particulares, con 23 inmovilizaciones. Estas medidas permitieron reducir incidentes viales y mantener el control en los principales corredores de la ciudad.

Por su parte, el secretario (e) de Movilidad, Luis Eduardo Echeverri, advirtió que habrá tolerancia cero con la indisciplina social: “Vamos a estar con todas las capacidades operativas para identificar a quienes no respeten el Día de los Niños con maniobras peligrosas. Contaremos con grupos de reacción y equipos móviles en diferentes puntos para garantizar la seguridad en las vías”.

El llamado es a celebrar de manera responsable, respetar las normas de tránsito y cuidar a los niños durante las actividades de Halloween. Además, se advirtió que quienes participen en rodadas no autorizadas o incumplan las normas se exponen a sanciones e inmovilización de vehículos.