Pánico en el Metro de Medellín por hombre disfrazado de bebé; creían que era una bomba

El Metro de Medellín ha sido tema de atención recientemente por una alerta de socavación, luego de que se detectara un profundo hueco bajo uno de los rieles de la Línea A, situación que obligó a suspender el servicio en varias estaciones. En medio de esta delicada situación se hizo viral un hecho que está generando una gran indignación, luego de una reprochable broma que hizo evacuar uno de los trenes del sistema.

El creador de contenido que se hace llamar ‘Pequeño Kelvin’, fue el protagonista de este clip que rápidamente superó las 630.000 reproducciones, en el que se ve que lo disfrazaron de bebé, con una cuna móvil, para luego ser abandonado en el tren; acto que generó pánico en las personas, hasta el punto que se bajaron del vagón. Este acto generó una gran indignación que se reflejó en los comentarios, reacciones en las que muchas personas dieron a conocer que creían que era una bomba.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> ¿Dónde quedó la cultura? Mujeres protagonizaron mechonoeada en el Metro de Medellín

Daño Línea A del Metro de Medellín por socavación octubre 2025 Metro de Medellín octubre de 2025. (Foto: Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

“Me parece el colmo, ya que el Metro siempre está lleno y eso puede ocasionar un accidente”, “Eso se llama incitar el pánico y es demandarle”, “Imagínese llegar tarde por estos detallitos”, “Este tipo de hecho perturbó la tranquilidad de la gente y constitucionalmente es terrorismo”, “Una multa es poquito para lo que les deberían poner”, y “Es un acto mal intencionado, y en lugares públicos donde se mueven masas, el pánico y la desinformación puede llevar a actos lamentablemente”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué ha dicho el Metro de Medellín sobre el daño?

Este cráter bajo los rieles ubicado entre las estaciones Poblado y Aguacatala, en cercanías al puente de la 4 sur, tiene totalmente colapsado el tráfico de la capital de Antioquia. Al respecto, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde dio a conocer que se tomó la decisión de intervenir este punto para proteger a los usuarios, algo que llevó a la suspensión del servicio entre las estaciones poblado e Itagüí, por lo que los trenes solo llegarán hasta la estación Poblado.

Adicionalmente, Elejalde dio a conocer que se dispondrá de drones, topografía especializada y radares para establecer las razones del daño, que se cree está relacionado con las fuertes lluvias que azotan a la capital de Antioquia.

“Estamos operando desde la estación Niquia hasta la estación Poblado de forma normal. Allí, a través de autorizaciones del Área Metropolitana, podrá haber entonces rutas integradas para continuar el viaje hacia el sur. Igualmente, en el sur también tenemos trenes que podrán circular entre la estación La Estrella y alternadamente hasta la estación Aguacatala”, indicó el gerente, quien aseguró que las personas que opten por hacer este tipo de recorridos no se les afectará en la tarifa del pasaje.