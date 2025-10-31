EPM encenderá la alegría de la Navidad en Medellín y 15 municipios de Antioquia

La magia y el espíritu navideño volverán a recorrer a Medellín y Antioquia con la Ruta de los Alumbrados Navideños de EPM, que este año llega a 15 municipios del departamento que fueron los ganadores de la decimotercera edición del concurso Encendamos la alegría. La iniciativa busca fortalecer la unión comunitaria, promover el turismo y dinamizar la economía.

“Estamos muy contentos de poder llevar la alegría de los Alumbrados Navideños de EPM a 15 municipios antioqueños, porque crean espacios de encuentro para la comunidad, dinamizan la economía con las actividades que se desarrollan a su alrededor, generan nuevas oportunidades de empleo y son un incentivo adicional para visitar y disfrutar de la belleza de los municipios”, dijo John Maya Salazar, gerente general de EPM.

¿Cuándo es el encendido de los alumbrados en Medellín?

Los encendidos se realizarán entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre, y cada municipio mostrará su propia interpretación de la Navidad a través de diseños únicos, elaborados con figuras luminosas y motivos tradicionales.

Estos son los 15 destinos de la Ruta de los Alumbrados Navideños 2025-2026:

Arboletes (Urabá antioqueño) Concepto: Magia de Navidad Encendido: miércoles 3 de diciembre. Descripción: 230 figuras entre flores, mariposas, árboles, arcos y un pesebre llenarán de encanto el Parque Principal, las calles más representativas y el muelle.

miércoles 3 de diciembre. 230 figuras entre flores, mariposas, árboles, arcos y un pesebre llenarán de encanto el Parque Principal, las calles más representativas y el muelle. Armenia Mantequilla (Occidente antioqueño) Concepto: Tren de Navidad. Encendido: martes 2 de diciembre. Descripción: 200 figuras entre botas, regalos y trenes decoran el parque principal en un colorido viaje por la Navidad.

martes 2 de diciembre. 200 figuras entre botas, regalos y trenes decoran el parque principal en un colorido viaje por la Navidad. Caldas (Valle de Aburrá) Concepto: Velas, Ángeles y Tradición Encendido: miércoles 3 de diciembre. Descripción: 215 figuras alusivas a la fe y la esperanza iluminan el parque de La Locería y sus alrededores.

miércoles 3 de diciembre. 215 figuras alusivas a la fe y la esperanza iluminan el parque de La Locería y sus alrededores. Carolina del Príncipe (Norte antioqueño) Concepto: Traídos Navideños Encendido: miércoles 26 de noviembre. Descripción: 220 figuras de regalos, trompos, bicicletas y estrellas evocan la ilusión infantil de Nochebuena.

miércoles 26 de noviembre. 220 figuras de regalos, trompos, bicicletas y estrellas evocan la ilusión infantil de Nochebuena. El Peñol (Oriente antioqueño) Concepto: Circo de Temporada Encendido: sábado 6 de diciembre. Descripción: 215 figuras tejidas a mano recrean la fantasía del circo con luces, árboles y estrellas.

sábado 6 de diciembre. 215 figuras tejidas a mano recrean la fantasía del circo con luces, árboles y estrellas. El Retiro (Oriente antioqueño) Concepto: Noche Navideña Encendido: jueves 4 de diciembre. Descripción: 220 figuras tradicionales iluminan el parque lineal y el sendero peatonal de ingreso al municipio.

jueves 4 de diciembre. 220 figuras tradicionales iluminan el parque lineal y el sendero peatonal de ingreso al municipio. Guadalupe (Norte antioqueño) Concepto: Bosque Navideño Encendido: jueves 27 de noviembre. Descripción: 220 figuras de mariposas, hongos, duendes y árboles convierten el Parque Principal en un bosque encantado.

jueves 27 de noviembre. 220 figuras de mariposas, hongos, duendes y árboles convierten el Parque Principal en un bosque encantado. Jericó (Suroeste antioqueño) Concepto: Navidad Tradicional Encendido: lunes 1 de diciembre. Descripción: Papá Noel, renos, duendes y trineos adornan 220 figuras inspiradas en la Navidad clásica.

lunes 1 de diciembre. Papá Noel, renos, duendes y trineos adornan 220 figuras inspiradas en la Navidad clásica. Liborina (Occidente antioqueño) Concepto: Mascotas y Animales Encendido: viernes 28 de noviembre. Descripción: 220 figuras entre caballos, tucanes, mariposas y casitas campesinas iluminan el Parque Principal y las vías de acceso.

viernes 28 de noviembre. 220 figuras entre caballos, tucanes, mariposas y casitas campesinas iluminan el Parque Principal y las vías de acceso. Nechí (Bajo Cauca antioqueño) Concepto: Música y Baile Encendido: lunes 24 de noviembre. Descripción: 200 figuras de músicos, bailarinas, flores y árboles dan vida a un gran baile de Navidad.

lunes 24 de noviembre. 200 figuras de músicos, bailarinas, flores y árboles dan vida a un gran baile de Navidad. Puerto Nare (Magdalena Medio antioqueño) Concepto: Pesebre Encendido: lunes 24 de noviembre. Descripción: 215 figuras entre árboles, animales y una figura monumental del Nacimiento decoran el Parque Principal, las vías de acceso y el malecón.

lunes 24 de noviembre. 215 figuras entre árboles, animales y una figura monumental del Nacimiento decoran el Parque Principal, las vías de acceso y el malecón. Sabanalarga (Occidente antioqueño) Concepto: Dulces Encendido: sábado 29 de noviembre Descripción: 212 figuras de galletas, cupcakes, bastones y árboles de Navidad representan las delicias de la temporada.

sábado 29 de noviembre 212 figuras de galletas, cupcakes, bastones y árboles de Navidad representan las delicias de la temporada. San Roque (Nordeste antioqueño) Concepto: Tradición Encendido: martes 25 de noviembre- Descripción: 180 figuras entre pesebres, camellos, velas y ángeles iluminan el Parque Principal y la vía de acceso.

martes 25 de noviembre- 180 figuras entre pesebres, camellos, velas y ángeles iluminan el Parque Principal y la vía de acceso. Támesis (Suroeste antioqueño) Concepto: Dulces Navideños Encendido: domingo 30 de noviembre. Descripción: 200 figuras de galletas, bastones y muffins llenan de color el Parque Principal, evocando la dulzura de la Navidad.

domingo 30 de noviembre. 200 figuras de galletas, bastones y muffins llenan de color el Parque Principal, evocando la dulzura de la Navidad. Valdivia (Norte antioqueño) Concepto: Feliz Año Encendido: sábado 29 de noviembre. Descripción: 180 figuras alusivas a las festividades de Fin de Año y Año Nuevo iluminan el mirador, la iglesia, el puerto y el puente de Puerto Valdivia.

Los Alumbrados Navideños de EPM se han convertido en una de las tradiciones más importantes por los antioqueños, que impulsan el turismo y generan empleo temporal.