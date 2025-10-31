Cadena de supermercados de precios bajos anunció que concentrará su expansión en Medellín

Una de las tiendas de precios bajos anunció que tiene como foco principal de expansión a Medellín. Tiendas Ara abrió su tienda número 100 en Antioquia, como señal del plan de crecimiento en el departamento. Según la compañía para el final del 2025 tendrá más de 120 puntos de venta y superará las 190 tiendas en 2026.

Actualmente, Ara tiene presencia en 41 municipios antioqueños y genera más de 1100 empleos directos, cifra que crecerá a 1500 al finalizar 2025 y a más de 2000 en 2026.

Cadena de supermercados de precios bajos abrirá nuevas tiendas en Medellín

Nuno Sereno, CEO de Jerónimo Martins Colombia, habló con Publimetro Colombia, sobre lo que ha sido llegar al departamento, la inversión, los centros de distribución y cómo logran que los paisas los prefieran.

¿Fue un reto como compañía entrar a Antioquia?

Fue un reto igualmente grande, como lo fue entrar en la Costa Atlántica, entrar en Bogotá, entrar en el Eje Cafetero. Claro que los paisas tienen una fama de ser muy exigentes también, y de alguna forma más regionalistas, pero nosotros queremos hacer parte de esa familia. Por eso también estamos involucrándonos con las comunidades circundantes a nuestras tiendas, porque eso hace parte. Somos una compañía con casi 20.000 empleados de Antioquia, de Medellín, de Barranquilla, de varias ciudades del país.

¿Qué significa este hito de la tienda número 100 de en Medellín y esto cuánto representa también inversión en el plan de de expansión?

Llegar a la tienda número 100 en Medellín significa que los antioqueños confirmaron que nuestra propuesta de valor sí funciona, porque no llegaríamos a la tienda 100 si a los consumidores no les gustara la propuesta de Ara. Hasta ahora ya hemos llegado a una inversión, solo en Antioquia, de más de 600.000 millones de pesos. Esto incluye un centro de distribución en Girardota, en el norte de Medellín, que está prácticamente listo. Es el mayor centro de distribución en operación que Jerónimo Martins tiene en Colombia, y ya llevamos 12.

¿Ese centro de distribución garantizará la apertura de más tiendas en Medellín?

Sí, el centro de distribución tiene una capacidad para más de 250 tiendas, y también ya tenemos en el plan otro centro en el sur de Medellín. Es decir, nuestra prioridad es traer al consumidor antioqueño a nuestras tiendas; está en la primera página de nuestro plan estratégico.

¿Cómo han manejado las estrategia de los precios en las tiendas?

Desde el inicio, nuestro objetivo y nuestra propuesta de valor es tener los precios más bajos del mercado. Sabemos que, para cambiar un hábito y para tener a los consumidores en nuestras tiendas como la tienda preferida, los precios tienen que ser los más competitivos del mercado. Para eso trabajamos no solo con nuestros proveedores, sino también con los costos de transporte, que intentamos que sean los menores posibles, para que el precio de aquel artículo llegue a nuestras tiendas a ser lo más barato y que pasemos esos beneficios a nuestros consumidores.

¿Cuál es le valor agregado que tienen ustedes respecto a la competencia?

En primer lugar, por nuestros frescos, nuestra oferta de frutas y verduras, nuestra oferta de carne, les puedo decir que lo que vendemos en carne acá en Colombia tiene una participación en las ventas superior a lo que pasa en otros países. Estamos realmente haciendo un trabajo bien acogido por nuestros consumidores en las carnes y, claro, nuestro famoso pollo asado ya es como un producto estrella. Seguiremos también haciendo una apuesta muy fuerte en eso. Y, para terminar, nuestras marcas propias, que buscamos desarrollarlas todos los años: hacemos entre 80 y 100 nuevos lanzamientos.