Llega Miradas Medellín 2025, donde se celebra el cine local y emergente con más de 90 producciones y entrada libre

Desde el martes 4 hasta el domingo 9 de noviembre, Medellín volverá a convertirse en epicentro del cine iberoamericano con la cuarta edición de Miradas Medellín, el festival audiovisual que sigue consolidando el talento local y emergente del sector. Tendrá entrada libre y programación en la zona de Carabobo Norte y otros 26 espacios a lo largo del Valle de Aburrá.

Con el lema “Geografías Creativas”, la edición 2025 propone un recorrido por el cine local y sus vínculos con otras expresiones artísticas, como un punto de encuentro entre la creación, la formación y la circulación audiovisual.

Festival Miradas Medellín tendrá más de 90 producciones

En total se proyectarán 95 producciones, entre las que hay 33 largometrajes y 40 cortometrajes de 16 países de Iberoamérica.

“Este es un sector fundamental para el desarrollo de la promoción y conexión cultural de Medellín y seguimos fortaleciéndola a través de espacios de encuentro, talleres y proyecciones de películas. Queremos invitar a toda la ciudadanía a esta programación, que está pensada para que puedan participar en familia”, dijo Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana.

La programación incluirá proyecciones en la Cinemateca Distrital, Casas de Cultura, Parques Biblioteca, UVA, universidades, salas de cine y espacios públicos. Entre los títulos destacados se encuentran Soñé su nombre, de Ángela Carabalí, que abrirá el festival; El río de las tumbas, en formato 35 mm; y Bajo el cielo antioqueño, acompañada de música en vivo. El cierre estará a cargo del concierto de Frente Cumbiero.

Como novedad, se desarrollará el Primer Encuentro de Coproducción Internacional, un espacio para promover alianzas entre Iberoamérica, Francia y Canadá, con la participación de 64 invitados de la industria en 34 paneles, cinco laboratorios y siete talleres especializados.

Asimismo, el festival incorporará Geografías Comunitarias, una nueva sección dedicada al audiovisual comunitario y participativo, reforzando su compromiso con la diversidad de miradas y narrativas.

Durante los días del festival, la Red de Audiovisuales, la Red de Músicas de Medellín y la iniciativa Cultura Parque tendrán actividades especiales. Además, la Cinemateca Móvil se tomará el Parque de los Deseos el sábado 8 y domingo 9 de noviembre con una agenda de talleres, laboratorios, proyecciones al aire libre, cine accesible e incluyente y actividades familiares.