Cayó banda de ciberdelincuentes que con fraudes ganaba 5 millones de dólares mensuales

En las últimas horas se conoció el caso de un banda de ciberdelincuentes que se habían instalado en el exclusivo sector de El Poblado, al sur de Medellín. Según se estableció el negocio de las estafas electrónicas están en auge, y esta organización criminal estaría ganando hasta 5 millones de dólares mensuales.

En el operativo adelantado por las autoridades se logró establecer que la red internacional estaba compuesta por 14 personas.

Banda de ciberdelincuentes tenían ingresos mensuales de hasta 5 millones de dólares

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reveló, según El Colombiano, que en el operativo que realizó en conjunto con la Fiscalía General de la Nación se logró la captura de una presunta red trasnacional de 14 personas dedicada al hurto por medios informáticos y estafa por medios digitales.

En la operación “Dominó” se ejecutaron 22 diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro; así como en los barrios Villa Carlota de El Poblado, Buenos Aires, La Asomadera y La Milagrosa en Medellín.

Durante 2 años las autoridades lograron establecer que esta red estaría operando desde un “call center” ubicado cerca de la Avenida de El Poblado con calle 23, en el que manejaban 14 plataformas falsas de inversión, promovidas en redes sociales y motores de búsqueda en internet.

Las víctimas eran convencidas de invertir sumas iniciales cercanas a los 250 dólares en supuestos negocios con promesas de rentabilidad inmediata.

“Se determinó que los responsables mantenían contacto con ciudadanos de Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay, consolidando una red de fraude de alcance internacional. Los recursos producto de las estafas eran movilizados a través de un esquema societario compuesto por siete empresas fachada, lo que permitió lavar y canalizar los fondos hacia cuentas en el exterior”, indicó la Policía Metropolitana.

Por su parte la Fiscalía indicó que esta estructura habría generado ingresos mensuales cercanos a los 5 millones de dólares, y un acumulado ilícito superior a los 72.000 millones de pesos.