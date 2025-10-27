Detalles del caso de 48 mujeres contagiadas con poderosa bacteria luego de hacerse procedimiento estético

Desde hace un año y dos meses en Medellín se conoció el caso en el que cerca de 50 mujeres terminaron infectadas por una poderosa bacteria que les destrozaba el cuerpo. Todas coincidieron en que se contagiaron luego de un procedimiento estético en un establecimiento conocido como Arte en tu Cuerpo.

En el lugar, Yarleny Mosquera Aguirre y su equipo eran las encargadas de realizar las intervenciones estéticas por las que llegaban las mujeres.

Mujeres contagiadas con fuerte bacteria tras procedimiento estético

El hecho se registró entre el 8 de marzo y el 1 de junio de 2024, fechas entre las cuales las mujeres se realizaron procedimientos con la supuesta cirujana Yarleny Mosquera, quien no aparece en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

Las mujeres empezaron a presentar brotes infecciosos que les generaron primero daños en la piel y tejidos blandos para luego terminar llegando hasta varios de sus órganos, luego de días de fiebre.

Varias de las mujeres terminaron hospitalizadas y con riesgo vital, por lo que pasaron de ser atendidas por el equipo del centro de estética a consultas particulares con médicos infectólogos que terminaron comunicándose entre sí y determinando que sus pacientes habían sido intervenidas en Arte en tu Cuerpo.

Además, se estableció que la infección que experimentaron estas mujeres se había dado en el centro estético y era a causa de contaminación y falta de asepsia.

El 15 de agosto de 2024 lograron determinar que se trataba del microorganismo Mycobacterium chelonae una micobacteria no tuberculosa que necesita ser combatida con un tratamiento agresivo de antibióticos hasta por seis meses.

De acuerdo con El Colombiano, la pesadilla lleva 14 meses. “Por la cantidad de los medicamentos y por lo fuertes que son, alteran muchísimo el cuerpo. Los gastos para poder tratarme de otros problemas de salud derivados han sido altísimos. Han sido meses de una consulta tras otra con ginecólogas, de pérdida de cabello, de incontables cicatrices, de sufrimiento de la familia, de recaídas, porque la bacteria persiste, de daño psicológico y un difícil proceso para intentar sanar también mentalmente”, relató una de las víctimas a dicho medio.

Judicialmente, se conoció que hace dos semanas se ejecutó la captura de Michel Chaverra Jaramillo, María Paola y Jackeline Bedoya, quienes asistían en los procedimiento a Yarleny haciendo las veces de enfermeras y a través de chats se determinó que conocían los graves síntomas que presentaban las pacientes. Por su parte, Yarleny Mosquera está fuera del país y tiene orden de captura.