“Ahora sí, independientes, sin jefes”: Cuenta oficial del partido de Daniel Quintero sorprende con publicación

Luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado con la que le anulaba la personería jurídica al partido Independientes de Daniel Quintero Calle, la cuenta oficial del partido publicó un mensaje que sorprendió a muchos. Contrario a publicar unas palabras de apoyo a su líder por quedarse sin partido, lo que apareció fue un video de burla y unas palabras con las que celebrarían la medida.

En la publicación aparecen cortos videos de los momentos más polémicos vividos por el exalcalde de Medellín, quien renunció a su cargo faltando 3 meses para terminar su periodo, para poderse vincular de lleno en la campaña a la Alcaldía de Juan Carlos Upegui, primo de su esposa.

Sorpresivo mensaje de cuenta oficial de Independientes

“Meras risas, meros recuerdos, que lástima que te hayas desviado de los principios y objetivos originales. Ahora sí, Independientes, sin jefes, ni partidos políticos, como siempre debió ser”, es el texto de acompaña la publicación de un video en el que la voz en off parece de una adolescente.

En las imágenes aparece el polémico video de Quintero de “cambio en primera”, luego el momento en el que insulta a uno de los concejales de Medellín. Siguen bailes de Esteban Restrepo y Juan Carlos Upegui. Además, del instante en el que presentaba los computadores futuro y el equipo se le cae “accidentalmente” al suelo. Lo más curioso es que en la última toma aparece el logo de Independientes con las fechas “2019-2019″.

Aunque se esperaba que la publicación fuera borrada, aún permanece en la cuenta de Independientesco que cuenta con más de 9.400 seguidores.

Los usuarios de internet no dudaron en comentar diciendo que: “¿No lo criaron?”,”Añañai. Se reveló con community manager de IndepenMIENTE. Trágico ocaso de este partido en manos del corrupto y hampón de Quintero. Van a terminar presos la mayoría. Seguimos esperando justicia por Medellín”, “Primer y única publicación que me gusta de esta cuenta. JAJAJAJAJAJA A ese hpta no lo quieren ni sus co-equiperos. Cuando lo metan a la cárcel, ojalá saquen un buen remix” y “Un proyecto que le creí, gente tan buena, en lo profesional, social, a la gente de la base siempre un gran cariño, lastima como terminó ese proyecto, a la final los oligarcas son más humildes que las cargas resucitadas”.

Esteban Restrepo asegura que es un hackeo, pero la cuenta no desmiente

Esteban Restrepo, alfil de Quintero, publicó una carta en la que asegura que: “El movimiento político Independientes ha denunciado penalmente el hackeo de su cuenta en la red social X. Desde el día de ayer, 16 de mayo, delincuentes informativos accedieron a dicha cuenta, cambiaron las contraseñas y publicaron contenido no autorizado por la dirección de nuestro movimiento”.

Sin embargo, la cuenta le respondió diciendo que: “¿Hackeo? Te refieres a hackeo como este del 2013? Sean serios que la cuenta no está hackeada, está donde siempre ha estado y siempre debió estar”.