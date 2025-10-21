Detalles del asesinato de empresario paisa que se codeaba con reconocidos artistas y políticos

En las últimas horas se han conocido detalles del empresario paisa Edwin Andrés Gómez Mejía, de 46 años, que fue asesinado en México y que tenía la expansión de una marca de tequila. Era oriundo de un barrio popular del oriente de Medellín y reconocido por tener negocios de entretenimiento.

El asesinato de Gómez, que también era conocido como ‘Bocadillo’ se registró el pasado viernes, 17 de octubre en el estado de Jalisco, en México.

Detalles del asesinato de empresario paisa dedicado al tequila en México

De acuerdo con El Tiempo, el empresario es el fundador de la empresa Comercializadora Internacional Cavas Agave Colombia SAS, que fue registrada en la capital antioqueña en octubre de 2019, 6 años.

Se conoció que Gómez Mejía se codeaba con cantantes famosos y actores, entre los que aparecen Nicky Jam, Luis Alfonso, el fallecido Omar Geles; y políticos, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Por el momento se desconocen detalles directos al crimen, pero las autoridades tanto colombianas como mexicanas, ya están verificando mensajes y publicaciones que se hicieron en las redes sociales.

Entre los mensajes encontrados, uno es el que ha llamado la atención y es el de una mujer, que se identifica como especialista en medicina contra el envejecimiento, que lo escribió en la cuenta de la marca desde febrero de este año.

“Deme la cara Andrés, no hagas que esta energía más perra, crees que puedes escapar de esto, no, ya te dije que fabrica ya sabe que me debes, te estoy dando una oportunidad de que reacciones como un ser de amor no como un poco hombre de cerebro reptil, págame cabrón o iré a la embajada para que no pises mas México y allá en Colombia le caigo pendejo, y te voy a poner públicamente, que al cabo tengo todas las pruebas que eres dañino clonando tarjetas, robándole a la gente buena, aprovechándote de mujeres profesionales, por así que tú le dices como vamos a reaccionar con amor y el agradecimiento o con cerebro reptil, siéntate hablar conmigo y arreglar cuentas si eres tan hombre, este dice que es dueño para sacarle dinero a las mujeres".

Y luego, otro de la misma cuenta, en la que un día después del asesinato escribió: "Nunca actúes mal o dañar a otra persona porque no sabes quien lo protege en el mundo espiritual todo se regresa el universo no se queda con nada”.

Por ahora, mientras avanzan las investigaciones, el cuerpo ya está en Colombia y se espera que se hagan sus exequias en los próximos días.