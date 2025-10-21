Empresario colombiano fue asesinado en México: su marca de tequila había ganado premios internacionales

El empresario colombiano Andrés Gómez Mejía, de 46 años, fue asesinado en México mientras lideraba la expansión de su marca de tequila Cavas Agave, reconocida por su calidad y premiada en competencias internacionales. Oriundo del barrio Villa Hermosa, en el oriente de Medellín, Gómez era conocido por su carisma, su espíritu emprendedor y su cercanía con la comunidad que lo vio crecer.

Durante más de una década, se dedicó a la comercialización y distribución de tequila en el estado de Jalisco, donde radicó su empresa. Su producto alcanzó notoriedad en 2018, cuando obtuvo el primer y segundo lugar en el San Francisco World Spirits Competition, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo de los licores.

De Villa Hermosa a Jalisco

Antes de triunfar en el sector de bebidas, Gómez Mejía —a quien amigos y allegados llamaban “Bocadillo”— había sido un reconocido empresario de entretenimiento en Medellín. Su carácter alegre, su don de gente y su empeño por generar empleo lo convirtieron en una figura muy querida en su comunidad.

El éxito en México no solo fue empresarial: también representó un símbolo del emprendimiento paisa en el exterior. Su marca, registrada en Colombia desde 2019, logró abrirse camino en bares, restaurantes y cadenas de distribución del país del norte, ganando reputación por su calidad artesanal.

Lo que se sabe del crimen en México

Hasta el momento, los detalles sobre el asesinato de Andrés Gómez Mejía siguen siendo limitados. Según versiones preliminares, el empresario habría sido atacado el viernes 17 de octubre de 2025 en circunstancias que aún son objeto de investigación por parte de las autoridades mexicanas.

La información fue confirmada por allegados del empresario, quienes manifestaron consternación por la noticia y solicitaron respeto mientras se adelanta el proceso de repatriación de su cuerpo hacia Colombia.

En redes sociales, algunos usuarios han señalado una posible disputa personal que podría estar relacionada con el crimen. En una de las publicaciones de la marca, una mujer había hecho un reclamo por una supuesta deuda y días después publicó un mensaje alusivo al karma: “Todo se regresa, el universo no se queda con nada”. Sin embargo, las autoridades no han confirmado ningún vínculo entre estos hechos.



