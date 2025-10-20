Impresionante: Carro cayó al vacío al transitar por puente colgante de madera

En las últimas horas se conocieron a través de las redes sociales las impresionantes imágenes que dejó la caída al vacío de un vehículo que transitaba por un puente colgante de madera. En el interior del automotor se movilizaban tres personas, que fueron trasladadas a un centro asistencial. El hecho se registró en el municipio de Sopetrán, en el departamento de Antioquia.

Los tres ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia.

Tres personas cayeron al vacío al transitar con su vehículo por un puente colgante de madera

Se trató de un tramo del puente colgante que conduce hacia el corregimiento de San Nicolás de Bari, perteneciente al municipio de Sopetrán, según informó el medio Canal Teleregión.

Dicho medio también informó que el reporte médico preliminar del estado de salud de los heridos indica que presentan lesiones en la espalda, columna y extremidades.

Las autoridades adelantan la evaluación de la estructura afectada e investigan las causas del incidente, por lo que se le recomienda a los habitantes del corregimiento de San Nicolás de Bari que evite el tránsito por esta zona.

En este corregimiento, también conocido como el “Puerto escondido del Occidente”, está habitado principalmente por afrodescendientes, cuenta con más de 30 hectáreas de titulación colectiva a orillas del río Cauca.

Según El Colombiano, la historia de este territorio está ligada a los antiguos esclavos que llegaron a la región en busca de libertad y que mantienen vivas sus tradiciones en torno a la pesca, la agricultura y el turismo comunitario.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Esto se llama crónicas de una muerte anunciada, la falta del mantenimiento del puente, la imprudencia de la gente que el mismo puente hay un letrero que dice solo pasa vehículos pequeños, solo el chofer adentro, pero la gente no le importaba eso. Gracias a Dios fueron heridos y no fallecidos, pero esto es una llama o atención para que le hagan mantenimiento y respeten las normas de tránsito”, “Esa pueblo necesita otro acceso. Es imposible transitar por allá y ahora con esos dos hoteles qué van hacer por allá, va a ser complejo y más con esos trenes que salen de las dos canteras” y “Menos mal no murieron ellos. La vida es la que importa. Ahora sí le van a poner la mano, primero esperan que pasen las tragedias”.