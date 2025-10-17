Impresionante: En video quedó el momento exacto en el que le sacan una flecha a policía durante disturbios en la Embajada de EEUU

Policía resultó herido con una flecha en disturbios frente a Embajada de Estados Unidos. (Foto: Captura de video @RolandoPlazas 17 de octubre de 2025)

Ataque con flechas y lanzas en disturbios en Embajada de Estados Unidos

Este viernes, 17 de octubre, durante los disturbios que se registraron frente a la Embajada de Estados Unidos, se registró un ataque con flechas y lanzas. Una de estas flechas terminó incrustada en uno de los brazos de los policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

A través de las redes sociales se conoció el video en el que se observa al uniformado con una de las flechas o lanzas clavadas en uno de sus brazos.

Los disturbios se registraron sobre las 3:30 de la tarde cuando un grupo de manifestantes llegaron hasta inmediaciones de la Embajada, con artefactos incendiarios y elementos con los que pretendían vandalizar la sede diplomática.

Durante el ataque con flechas y lanzas, cuatro policías resultaron heridos, cuando intentaron evitar el paso hacia la Embajada por la avenida El Dorado.

En uno de los videos que circulan se observa en el momento en el que agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) recibe ayuda para sacarle una flecha que le cayó en el brazo.

Según información preliminar conocida por Blu Radio, los policías fueron heridos en varias partes del cuerpo, como la cadera, brazos y la cara. Uno de ellos debió ser trasladado a un centro asistencial por una herida en una pierna.

El alcalde Carlos Fernando Galán le ordenó a la Policía actuar en la zona de la Embajada donde “delincuentes atacaron con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. Quiero ser claro: en Bogotá no hay espacio para la violencia. Asimismo, denunciaremos esos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU”, escribió en su cuenta de X.