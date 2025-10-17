Joven fue a una fiesta en un hotel y apareció muerto en el baño y con señales de tortura

En las últimas horas se conoció el aterrador caso de un joven al que habrían inviado a una fiesta en el interior de un hotel en Medellín y terminó sin vida dentro de un baño. El cuerpo presentaba señales de tortura, fue envuelto en papel chicle o vinipel. El hecho se registró en el barrio Villanueva.

Según se conoció, más de 10 personas se dieron cita en una de las habitaciones de hotel, ubicada en el segundo piso, para presuntamente realizar una fiesta.

Encuentran el cuerpo sin vida y con señales de tortura de un joven en un hotel de Medellín

De acuerdo con El Colombiano, este grupo de personas que ingresó a la habitación del hotel, estaría integrado por al menos 10 personas, nueve hombres y una mujer.

Al parecer, luego de una hora de haber ingresado todas las personas a la habitación del hotel, se habría escuchado una fuerte detonación y poco después todos salieron.

En medio de la huida, uno de los hombres tenía varias heridas en sus brazos y piernas, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro asistencial.

Al ver los hechos, los empleados del hotel ingresaron a la habitación y encontraron el cuerpo sin vida del joven que tendría entre 25 y 30 años, con señales de tortura, tenía papel chichle o vinipel envuelto en la cabeza y una sábana al rededor del cuello.

El reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, SISC, conocido por el mismo medio, reportó que agentes de la Sijín de la Policía llegaron al hotel hacia las 12:34 de la madrugada y encontraron a la víctima que tenía señales de asfixia mecánica y lesiones con objetos contundentes.