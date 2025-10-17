Polémica por Festival de Brujería que se realiza luego de 50 años y en Medellín

Fuertes reacciones ha generado la realización del Festival de Brujería en Medellín, justamente la ciudad que tiene la mayor cantidad de iglesias católicas y cuya población adulta mayor, la más predominante, es conservadora. A través de las redes sociales se han conocido las reacciones a la realización de este evento, que algunos grupos y políticos piden que sea cancelado.

PUBLICIDAD

Algunas de las comunidades católicas se han acercado al Claustro San Ignacio de Comfama, la caja de compensación familiar, que organiza el evento y que se mantiene firme en que se llevará a cabo el festival, para manifestar su rechazo y rezar el Rosario.

También le puede interesara: María Claudia Tarazona rompió el silencio y habló del adolescente que le disparó a Miguel Uribe Turbay

Medellín será la sede del festival de Brujería luego de 50 años de realizarse por primera y única vez en Bogotá

De acuerdo con la organización, el 24 y 25 de agosto de 1975, hace 50 años, se realizó por primera y única vez el Primer Congreso Mundial de Brujería en Colombia. En esa oportunidad se realizó en Bogotá en lo que hoy es es el centro de eventos Corferias.

PUBLIMETRO COLOMBIA consultó a la organización, que informó que “no es el mismo evento. Este se llama Feria Popular Brujería y es una conmemoración en homenaje a pensadores de Otraparte como Fernando González y su hijo Simón González, que fue quien impulsó esa primera edición”.

Ante la ola de reacciones por la realización del evento este viernes 17 y sábado 18 de octubre, Comfama emitió un comunicado en el que asegura que: “Tendremos, por ejemplo, alabaos del Pacífico, danzas chocoanas y guajiras y una conversación sobre “La bruja”, el libro de Germán Castro Caycedo. Nuestra intención con este espacio es ampliar miradas, promover la comprensión de la diferencia y desmitificar la espiritualidad de culturas menos conocidas en nuestra región".

Además, enfatizó en que: “En Comfama creemos que la mayor riqueza de una sociedad radica en su diversidad. Por esto, desde nuestra propuesta cultural y educativa reconocemos que no existe una sola cultura, sino muchas”.

Sobre la ola de rechazo se pronunció diciendo: “A las personas que han manifestado su disgusto, queremos invitarlas a comprender que en el país en paz que queremos construir caben todas las formas de ver el mundo y celebrar la vida. En ningún momento el evento irrespeta ningún credo ni práctica religiosa. Gracias a nuestra Constitución, en Colombia todos podemos creer o no en lo que queramos, así como expresar nuestras ideas con toda libertad. Respetamos su mirada, pero no cancelaremos el encuentro ni despediremos a nadie por esta razón. El tejido social de Colombia es diverso, tanto como nuestra naturaleza. En Comfama, con el mismo “amor y asombro” que proponía Gonzalo Arango en 1975, celebramos y abrazamos esa diversidad".