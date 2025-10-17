Confirmado: Frankie Muniz, protagonista de “Malcolm in the Middle” llegará a Medellín

Comic Con Colombia confirmó la participación especial en Medellín del actor estadounidense Frankie Muniz, recordado mundialmente por su papel como Malcolm en la exitosa serie Malcolm in the Middle, un ícono de la televisión que marcó a toda una generación.

PUBLICIDAD

El actor, que también protagonizó populares producciones como Agent Cody Banks, Big Fat Liar y My Dog Skip, se reencontrará con sus fans en una experiencia llena de anécdotas, humor y recuerdos.

También le puede interesar: Polémica por Festival de Brujería que se realiza luego de 50 años y en Medellín

Comicon confirmó que Frankie Muniz es uno de sus invitados en Medellín

Muniz estará presente el domingo 30 de noviembre en el Main Stage de Comic Con Medellín 2025, donde compartirá detalles de su carrera y momentos inolvidables de su paso por Hollywood.

Además, los asistentes podrán participar en sesiones exclusivas de Photo Opportunity y autógrafos, ideales para quienes quieran llevarse un recuerdo personal del actor que definió buena parte de la cultura pop de comienzos de siglo.

“Con este anuncio queremos que nuestros seguidores evoquen la nostalgia de uno de los principales actores de la cultura popular de los 2000, se animen a acompañarnos y disfruten de un mundo hecho de atracciones especiales para toda la familia”, indicó Julio Caballero, productor de Comic Con Colombia.

El evento, organizado por Planet Comics y Corferias, promete una experiencia inmersiva con más de 120 expositores, actividades para todas las edades, los mejores cosplay, experiencias de las marcas líderes del entretenimiento y un área académica con cerca de 80 horas de programación.

Comic Con Medellín 2025 se perfila así como una cita imperdible para los amantes de los cómics, el cine, las series, el streaming y los videojuegos, que podrán volver a vivir junto a Frankie Muniz la magia y el humor de una época dorada.