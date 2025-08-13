Habló el papá del joven de 19 años asesinado por ataque de habitante de calle

Esteban Yepes Palacios, de 19 años, oriundo del municipio de Concordia, Antioquia, en donde es recordado como un joven ejemplar. Por esta época estaba buscando trabajo para poder organizarse y empezar a estudiar administración de empresas. El joven habría muerto por una puñalada en el cuello en Itagüí, al sur de Medellín, por un habitante de calle, identificado como William de Jesús Cadavid, de 77 años, al que le habría negado una moneda.

En la tarde del lunes pasado, en la carrera 51 con la calle 53, a solo 80 metros de la entrada de su casa se cruzó con el habitante de calle, al que ni le prestó atención hasta el momento en el que, según algunas versiones, se habría negado a darle una moneda.

Habló papá de joven apuñalado por habitante de calle

De acuerdo con El Colombiano, Sergio Yepes, el padre del menor, contó que su hijo había salido al terminar una clase de inglés para pasear a su perro, algo que hacía de costumbre. Aseguró que su hijo no era de problemas.

“Una vez lo sacó, a la vueltecita de la casa, lo atacó un hombre así por detrás con un puñal. Le pegó la puñalada, ahí mismo cayó”, relató el padre.

Esteban se había graduado el año pasado del Colegio El Rosario de Itagüí, como parte de la promoción 70 y se encontraba terminando un curso de inglés con el objetivo de buscar empleo y, poder comenzar sus estudios universitarios.

“Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poderse ayudar con sus estudios”, dijo el papá.

Sobre el atacante dijo: “Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado y que era una persona muy agresiva”.