Detalles del caso de habitante de calle que atacó brutalmente a un joven en Itagüí, ya tenía denuncias

El lunes, 11 de agosto, a través de las redes sociales se conoció el caso de un joven de solo 19 años, identificado como Esteban Yepes Palacio, que fue atacado sin razón por un habitante de calle en el municipio de Itagüí, al sur de Medellín. El sujeto con un arma blanca le propinó una puñalada en el cuello, que le provocó la muerte casi que instantánea.

Aunque las autoridades celebraron la rapidez con la que fue capturado el habitante de calle, ciudadanos se han pronunciado y aseguran que no habían hecho nada ante las denuncias.

A habitante de calle que mató a joven de 19 años ya lo habían denunciado

El alcalde de Itagúí, Diego Torres, publicó un mensaje a través de su cuenta de X antes Twitter en el que lamentó el hecho y celebró la rápida acción de las autoridades; sin embargo, ciudadanos le respondieron reprochando y asegurando que el sujeto ya tenía denuncias.

“Hoy mi corazón está con la familia de Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años cuya vida fue arrebatada mientras paseaba a su mascota, en un hecho que nos conmueve profundamente. Agradezco el trabajo inmediato de Policía, Ejército y Secretaría de Seguridad, que permitió la rápida captura del responsable. Esteban, que nunca mereció este destino, deja un vacío inmenso. Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor”, escribió el mandatario.

En la publicación se pronunciaron varios ciudadanos que reprocharon la falta de acción ante las presuntas denuncias que habían interpuesto en contra del habitante de calle.

“La “rápida acción” de la que habla es solo un consuelo tardío. Una vida se perdió porque las denuncias previas no se tomaron en serio. Esteban merecía protección, no una captura después del hecho, “Si le duele tanto haga algo con el tema de los habitantes de calle, Itagüí está llena de esa gente y vos no has hecho NADA”, “Cuál ome, ya habían informado anteriormente sobre este señor que era agresivo pero como siempre tienen que esperar a que alguien pierda la vida para ahí sí hacer algo” y “Tuvieron que esperar que ocurriera está tragedia para que por fin hicieran algo, en ese gamín ya tenía esa costumbre de atacar al que no le diera dinero y ya la policía sabía y lo único que hacía era decirle que se retirara del lugar!!!”.