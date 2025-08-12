“Yo no les tengo miedo”: Fico sobre amenazas en su contra y señala al gobierno

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre las amenazas en su contra y lanzó fuertes señalamientos en contra del gobierno de Gustavo Petro, luego de que desde el año pasado le hubiesen advertido por inteligencia que estaba en la mira de delincuentes que planeaban acabar con su vida.

Según el mandatario de los medellinenses, en ese entonces la reacción del gobierno nacional fue ordenar el desmonte del esquema de seguridad que tenía asignado en un 60 %.

“Nosotros no nos vamos a callar”: Federico Gutiérrez por amenazas de muerte

“El gobierno el año pasado al conocer ellos mismos, inclusive por inteligencia que fuimos alertados por Policía y por Ejército de un plan para acabar con nuestra vida; la reacción del gobierno nacional fue desmontarnos el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección en más de un 60%. Esa fue la respuesta del gobierno. Es como si estuvieran actuando juntos“, dijo Gutiérrez ante los medios de comunicación.

Luego, continuó diciendo que “yo tengo una cosa clara. Nosotros no nos vamos a callar. Yo no les tengo miedo. Nosotros vamos a seguir enfrentando a Petro y a la estructuras criminales. Vamos a seguir enfrentando a Petro y a sus aliados que son las estructuras criminales”

El mandatario le agradeció a la Policía Nacional y al Ejército porque siempre han estado presentes.

“Lo que quiero es que las garantías sean para todos los ciudadanos, que el refuerzo de seguridad sea en los barrios, sea en las veredas, sea en las calles de Colombia, porque dejaron desfortalecer a nuestra fuerza pública, mientras le entregan el país a las peores estructuras criminales", dijo

Y finalizó diciendo que “aquí vamos a seguir dando la lucha. De eso estamos absolutamente seguros que lo vamos a seguir haciendo”.