Conmoción por habitante de calle que habría asesinado a un joven mientras caminaba con su perro

Este lunes, 11 de agosto, a través de las redes sociales se conoció el caso de un joven que fue atacado sin razón por un habitante de calle en el municipio de Itagüí, al sur de Medellín. El sujeto, un adulto mayor, se cruzó con el joven que iba con su perrito, caminó unos pocos pasos, cuando se devolvió rápidamente empuñando un arma blanca y le propinó una puñalada en el cuello.

A través de la cámara de seguridad se observa que el joven reaccionó de inmediato ante la agresión, se devolvió rápidamente, pero se ve cómo sangraba a chorros.

Terrible ataque de habitante de calle a joven en Itagüí

El joven, que vestía una camiseta verde menta, pantalón negro y zapatos blancos, desesperado trató de taparse la herida, sin lograrlo, por lo que rápidamente se desangró.

Una vez se conoció el hecho, las autoridades lanzaron un operativo para encontrar al habitante de calle que lo habría asesinado y poco después se conoció su captura, la cual fue ejecutada por uniformados del Ejército Nacional.

Lamentablemente, se conoció que el joven no pudo recibir ayuda y murió de manera instantánea por la gravedad de la herida que recibió en el cuello.

Por el momento, no se han conocido las hipótesis que manejan las autoridades sobre este crimen, ni la identidad de la víctima y del presunto homicida.

“¡Capturado en tiempo récord! Gracias a la acción conjunta entre la Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, y al seguimiento por el sistema de cámaras de seguridad, se logró el arresto de la persona que presuntamente asesinó a un adolescente en la zona Centro de la ciudad“, fue el mensaje que publicó la Alcaldía a través de sus redes sociales.