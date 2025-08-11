“Petro fue el que más odio generó contra Miguel Uribe”: Federico Gutiérrez

Este lunes, 11 de agosto, sobre las 2 de la madrugada, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió luego de casi dos meses de luchar por su vida, después del atentado que sufrió durante un mitin político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El ataque ocurrió el sábado 7 de junio, cerca de las 5:00 p.m., cuando hablaba en un costado, delante de un árbol, en el Parque “El Golfito”, ubicado en la carrera 82 con calle 22.

El senador, de 39 años, fue atacado por un adolescente de apenas 14 años, que desde muy cerca le disparó en dos oportunidades en la cabeza y una en la pierna izquierda.

Federico Gutiérrez aseguró que Petro fue quien más odio generó contra Miguel Uribe

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay.

“Con dolor en el alma, con tristeza absoluta y también con toda la indignación. A Miguel Uribe lo asesinaron. A Miguel Uribe lo callaron por lo que estaba diciendo, por todo lo que decía que no va bien en el país, por su lucha también en contra de las estructuras criminales de la ilegalidad y de los abusos del poder de quienes hoy lo ostentan. Petro fue quien más odio generó contra Miguel Uribe y así lo hace contra muchos“, dijo el alcalde.

Además, aseguró que Miguel Uribe en más de 25 oportunidades solicitó protección al Estado y que esas mismas veces el gobierno de Gustavo Petro las negó. “Aquí hoy las capacidades del Estado al parecer están para los peores criminales”, agregó.

Fico también dijo que: “Se habla y dicen las autoridades que los responsables podrían ser las disidencias de las FARC o esta segunda Marquetalia. Hoy grandes aliados del gobierno Petro. Colombia no puede seguir en manos de quienes tanto odian. Aquí el llamado tiene que ser también a la acción. Tenemos tristeza dolor, indignación. Y el llamado tiene que ser para que realmente en Colombia sí exista un cambio”.

También fue enfático al decir que: “La muerte de Miguel Uribe no se puede quedar como una muerte más. La muerte de Miguel Uribe tiene que ser lo que sacude a Colombia de lo que hoy estamos viviendo. Yo tengo un profundo pesar. Con Miguel Uribe no solo compartíamos ideas, sino que compartíamos una buena amistad. Mi solidaridad con su familia".