“Puede decir lo que quiera”: Carlos Carrillo desmiente a Daniel Quintero por fichas en el gobierno

En medio de una entrevista, María Jimena Duzán le dijo a Carlos Carrillo, director de la Unidad de Nacional de Gestión del Riesgo, que Daniel Quintero Calle le había negado que tuviera fichas o exfuncionarios de su administración en Medellín dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Carrillo aseguró que Quintero “puede decir lo que quiera”, pero presentó las pruebas que él tiene para asegurar que varios de sus más cercanos tienen o tuvieron altos cargos en el gobierno.

Carlos Carrillo desmiente a Daniel Quintero Calle y sus fichas en el gobierno

María Jimena inició diciendo que le preguntó a Daniel Quintero si tenía o no fichas en la Unidad de Gestión de Riesgo, UNGRD, puntualmente por Alethia Arango Gil, quien fue subdirectora de Riesgo, a lo que el exalcalde le dijo que no.

“Él me dijo que esa señora efectivamente había trabajado con él en la Alcaldía, pero que había llegado a la UNGRD por cuenta propia y que no tenía nada que ver con él. Prácticamente dijo que no tenía a nadie, nadie, recomendado suyo en la unidad y que eso era cuento”, le dijo María Jimena a Carrillo.

De inmediato, el director de la UNGRD le respondió diciendo que: “el candidato también dice que no tiene a nadie en el gobierno, y pues seguramente Esteban Restrepo, su mano derecha, llegó por sus propios medios al altísimo cargo que tiene en Ecopetrol y su secretario de Gobierno a la UGPP por sus grandes méritos y también la secretaria de Salud llegó a la UNGRD a dirigir la cuenta COVID porque sí. Daniel Quintero puede decir lo que quiera”.

Además, Carrillo aseguró que Quintero “es un tipo con un enorme cinismo y repite y repite las mismas mentiras, hasta que finalmente terminan pasando de agache”.

Luego, Carrillo presentó las evidencias de los “megacontratistas de la UNGRD” en los que relaciona directamente la influencia de Daniel Quintero con al menos 100.000 millones de pesos en contratos a dedo durante la dirección de Olmedo López.

