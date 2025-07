“En vez de delirar con ‘matemáticas cuánticas’ resuelva lo fundamental”: Andrés Julián a Petro

El presidente Gustavo Petro, nuevamente está en el ojo del huracán luego de una intervención en un evento de la Celac, en la que participaron ministros de alto nivel de Latinoamérica, y realizó un comentario sobre matemáticas en medio de un extenso discurso.

PUBLICIDAD

“Volver una función, una ecuación. Entonces me sirven las matemáticas, dado que la economía de funciones continuas, demanda y oferta, cruzó las curvas de indiferencia por diversas variables de consumo. Le pongo una tangente: sé que la fórmula de la tangente es el punto cero donde la línea recta toca la curva de indiferencia, que debe ser siempre cóncava hacia abajo, porque si es cóncava hacia arriba, no me sirven las matemáticas”, fue lo que dijo.

También le puede interesar: Petro presentó la primera patrullera oceánica del país: “Es una ayuda para que en EE.UU. no llegue cocaína”

Gobernador de Antioquia lanza fuertes críticas contra Petro por cometario sobre matemáticas

Una ola de reacciones se desató con el comentario del presidente y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de sus redes sociales.

“Presidente @petrogustavo usted sugiere calcular la segunda derivada para encontrar un óptimo. En cálculo diferencial y microeconomía nos enseñaron que no es la segunda derivada; es la primera la que se requiere para llegar al óptimo", le dijo el mandatario de los antioqueños al presidente.

Luego, aseguró que “sus afirmaciones están llenas de errores”, por lo que le dojo que en lugar de “delirar con ‘matemáticas cuánticas’ resuelva lo fundamental”.

“Las matemáticas no engañan y dicen que el tiempo de su gobierno se acabó. La vida, libertad y seguridad, derechos esenciales para los Colombianos, hoy están siendo amenazados por los criminales y por la baja ejecución de su gobierno", agregó el gobernador.

PUBLICIDAD

“La salud destruida. La política de vivienda desfinanciada. La política social nunca arrancó. Los compromisos del Gobierno Central con los grandes proyectos en las regiones incumplidos. El error de la derivada, el desprecio por el álgebra y el cálculo son anecdóticos comparados con lo que pasa en su gobierno”, dijo.

Además, aseguró que “estas divagaciones suyas, además de vergonzosas, son muy peligrosas para quien ostenta la máxima dignidad del Estado y que debería reflejar la inteligencia de los Colombianos. Mientras usted divaga, en Antioquia estamos concentrados en hacer que las cosas pasen".