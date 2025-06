“Quintero está en la puerta de la cárcel”: Carlos Carrillo le cantó la tabla a Daniel Quintero

Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, a través de sus redes sociales le volvió a cantar la tabla a Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia de la República, quien estuvo en el acto del presidente Gustavo Petro en Medellín y lo subió a la tarima, en la que también estuvieron los principales cabecillas de las bandas criminales de la ciudad.

Carrillo se despachó contra Quintero, quien lo habría bloqueado, según él, porque lo ha señalado de la cercanía con figuras vinculadas al escándalo de la UNGRD, que aún está en curso.

Carlos Carrillo dice que “gente como Pinturita no cabe“ en el proyecto político

“Me bloquea @QuinteroCalle, quizá porque he señalado su cercanía con figuras vinculadas en el escándalo de la UNGRD, como Wadith Manzur, o porque le he recordado sus cuotas política en la dirección de Olmedo López. Quintero está en la puerta de la cárcel y no se trata de una persecución, son acusaciones muy serias las que hoy lo tienen imputado“, escribió Carrillo a través de su cuenta de X antes Twitter.

Además, siguió insistiendo en que “nuestro proyecto político no puede abrirles la puerta a quienes, con antecedentes tan cuestionables, buscan acercarse a punta de adulación. Gravísimo error encaramar a este imputado en la tarima a pocos pasos del Presidente".

Luego aseguró que “Quienes estamos dispuestos incluso a jugarnos la vida por este proyecto político no podemos quedarnos callados por temor a incomodar. Gente como Pinturita no cabe en un proyecto que busque enunciarse desde una idea de cambio".

Sin embargo, Quintero no perdió la oportunidad y le respondió diciendo que: "Carlos Carrillo. Mantengo mi compromiso de no responderte. Unidad y no división. Lo tuyo es un tema de envidia y contra eso no hay argumento ni idea que valga. Abrazo!!!“.