“¡Descarado! Usted de verdad es muy cínico”: Carlos Carrillo a Daniel Quintero

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y ahora aspirante a la presidencia de la República el próximo 2026, realizó una publicación a través de sus redes sociales criticando a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes fueron capturados por haber recibido sobornos por más de 4.000 millones de pesos. En el mensaje insistió su narrativa en la que dice que “hay que resetear la política, cerrar el congreso“.

Ante el mensaje y el video que publicó Quintero, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de riesgo de Desastres no se aguantó y le respondió de inmediato, diciéndole que es “muy cínico”.

Carlos Carrillo arremetió contra Daniel Quintero y lo vinculó con otro escándalo en la UNGRD

“Capturan a Iván Name. Ya lo he dicho: el Congreso es una banda criminal. Hay que resetear la política, cerrar el congreso y llamar a una constituyente. No hay otro camino”, escribió Quintero en sus redes sociales en la publicación en la que también aparece un video.

En el video sale Quintero diciendo: “por pedir 3000 millones de pesos para aprobar por los proyectos capturan al nefasto presidente del Congreso, Iván Name, enemigo de las reformas que beneficiaban a la gente. Ya lo había denunciado yo. (sale su entrevista con un noticiero) ‘El Congreso es tan corrupto que para pasar un proyecto que es es malo para la gente, para crear notarias, cámaras de comercio, piden 1000 millones de pesos. Y para crear un proyecto que es bueno para la gente, para mejorar los salarios, para mejorar la vida de gente, pide 3000 millones de pesos‘”.

Ante lo dicho por Quintero, Carrillo le respondió con un contundente mensaje diciendo que: “¡Descarado! Usted de verdad es muy cínico. La imputada por Aguas Vivas, Alethia Arango Gil, contrató en la UNGRD de Olmedo más de medio billón de pesos. ¿De dónde salió Alethia? ¿Cómo pasa directamente de su gobierno a la UNGRD? Bien que comiencen las capturas, a ver si un día conocemos toda la verdad del saqueo a la @UNGRD"