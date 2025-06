“La diferencia entre la consulta suya y la mía es que el Congreso sí la aprobó”: Responde Gobernador de Antioquia a Petro

El presidente Gustavo Petro durante el discurso que realizó en medio del evento que organizó en Cali, en el que informó que firmó el decreto para la realización de la consulta popular el próximo 7 de agosto, señaló que el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no lo quiere

“Ya el gobernador de Antioquia que no me quiere ni un pedacito, presentó y está preparando una consulta popular en el suroriente de Antioquia“, dijo el presidente y se cuestionó, por qué Rendón si puede y él no.

Rifirrafe entre el presidente Petro y el Gobernador de Antioquia por consulta popular

Ante el cuestionamiento del presidente Petro ante cientos de sus seguidores, el gobernador decidió publicar un video en el que le responde por qué razón él sí pude hacer una consulta popular.

“Presidente Petro a mí no me gusta ni un pedacito que se falte el respeto a la Constitución y a la ley, que se burle la democracia y se engañe a los ciudadanos. A mí no me gusta ni un pedacito que usted quiera parecerse tanto a los dictadores de Venezuela, que llevaron a la pobreza y a la miseria a nuestro país hermano, que solapadamente fueron desmantelando las instituciones, agitando las mismas banderas que usted hoy promueve”, le contestó en la primera parte del video.

Luego, Rendón le contestó que “a mí lo que sí me gusta y mucho, es el respeto por las instituciones, la Constitución del 91, el respeto por el congreso que ya habló y le dijo ‘No’ a su consulta popular. En Antioquia seguiremos resistiendo a un modelo socialista fracasado, que usted quiere imponernos. Estamos del lado de los derechos de los trabajadores, de la economía de mercado con fraternidad y del lado opuesto de las dictaduras”.

Finalmente, se refirió a la consulta que se adelantará en el departamento, “la diferencia, presidente Petro, entre la consulta suya y la mía, es que la nuestra sí la aprobó el Congreso”.

¿Cuál es la consulta popular que se hará en el departamento de Antioquia?

La consulta popular que se realizará en el sur del departamento de Antioquia es la que tendrá lugar en el Oriente antioqueño para definir si se conformará o no el área metropolitana del Valle de San Nicolás.

Efectivamente es una iniciativa de la Gobernación de Antioquia a través del Departamento Administrativo de Planeación de la región, para preguntar si se unifica administrativamente, como área metropolitana a los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Rionegro y San Vicente Ferrer.

Al recibir el aval del Congreso, la Registraduría ya indicó que se realizará el próximo 9 de noviembre de 2025.