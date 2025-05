“El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión”: Daniel Quintero en respuesta a Efraín Cepeda

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, aprovechó nuevamente la oportunidad para insistir en afirmar que el Congreso es “una banda criminal” y ahora le agregó que está “dedicada a la extorsión”. Lo hizo a través de un video que publicó en sus redes sociales como respuesta a la fuerte carta del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

Quintero arremetió nuevamente contra los senadores y dijo que no es a Gustavo Petro al que se debe temerle, sino “al pueblo”.

“Ahora Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, pretenda darnos lecciones de democracia. ¿Cuál democracia, senador? La misma democracia de un Congreso de parapolítica, del cartel de la Toga, del yo me elijo, tú me eliges y nos encubrimos, Ahora quieren impedir que la ciudadanía decida directamente sobre las reformas que no quisieron discutir que ellos mismos bloquearon el colmo del cinismo", dijo Quintero.

Además, dijo que “Senador Cepeda no es al presidente Petro al que le debe temer, es al pueblo colombiano, como decía Thomas Jefferson, cuando el pueblo teme al gobierno, hay dictadura. Cuando es el gobernante es el que teme al pueblo, hay libertad”.

Luego aseguró que la consulta popular “es solo es el primer paso de la 7ma papeleta para decirle no más al congreso que perdió legitimidad. Es hora de cerrar este Congreso corrupto, es una banda criminal dedicada a la extorsión y llamar a una asamblea constituyente. Colombia despertó, no daremos un paso atrás”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Pinturita imputado cállate“, ”Hay mentes tan estrechas que no les cabe ni una duda. No conoce el proceso constituyente de 1989 a 1991 por ello no sabe en qué consistió la Séptima Papeleta. Mejor que siga con los asuntos de derecho penal“, ”El populismo como el tuyo Daniel, que nada tiene que ver con lo popular, es altanero, estridente y amenazante con la democracia. El Congreso hará lo que le corresponde hacer en su autonomía y no cederá a las amenazas vocingleras del matón de barrio" y "El país que tenemos: senadores dan lecciones de democracia, guerrilleros dan lecciones de paz, y corruptos dan lecciones de honestidad“.