“Ud está perfilando la señora”: Le dicen a Quintero por mostrar la identidad de socia del club El Nogal

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a través de un ‘en vivo’ que trasmitió a través de sus redes sociales, reveló detalles de lo que sucedió en el club El Nogal, conocido por ser un establecimiento en el que va la élite colombiana, y en ese espacio lo que hizo fue revelar la identidad de la señora que le dijo “indiamenta”.

El exmandatario reveló el nombre y los datos de la señora, un acto que ha sido criticado en las redes sociales.

Críticas a Daniel Quintero por revelar identidad de la señora que lo increpó en Club El Nogal

“Desde que ocurrió ha generado reacciones de todo tipo (...) había una duda grande de quién era la persona que estaba detrás de esto y afortunadamente ya encontramos el nombre de la señora y también la empresa y en ese orden de ideas, no solo vamos a mostrar no solo a la señora sino también su empresa, vamos a leer su hoja de vida, su perfil”, fue lo que dijo Quintero durante el inicio de la transmisión.

Luego Quintero reveló que la señora “se llama María González” y que es abogada de una universidad de Bogotá, por lo que dijo: “¿en manos de quién está la justicia en nuestro país?. Esta es la justicia cuando hay conflictos entre actores privados, pero también con empresas públicas”.

El exalcalde de Medellín también compartió la Cámara de Comercio, leyendo el perfil profesional y el nombre de su empresa. Luego se burló de su LinkedIn, “nunca me había tocado una señora como estas, aunque me he encontrado a muchos en la calle”.

Quintero cuestionó que a ella no le importara que estaban sus hijos, “eso me llamó la atención, que a ella no le importara que ellos estuvieran ahí. Eso muestra lo que está pasando en su casa, el tipo de enseñanzas que les está dando a sus hijos”, precisó Quintero.

“Me encanta que haya quedado en evidencia”, aseguró varias veces durante la trasmisión, en la que dijo que había conectadas más de 4.000 personas.

Los usuarios de internet respondieron diciendo: “Qué peligro lo que usted está haciendo… está perfilando… esa señora está en riesgo", “Este quiere más líos judiciales? Ud está perfilando la señora para que algún degenerado loco atente contra ella o su familia? No le ha bastado con haber sido imputado por supuestos actos de corrupción (robos)? Ah y Ud no es indiamenta Ud es: UN IMPUTADO POR CORRUPCION, como grave” y “Perfilando gente. Según su amo Petro UD es nazi. Petro el de las cirugías plásticas, el de la mansión en Chía y casa en Italia criticando la oligarquía y aristocracia jajaja hijos de pu**”.