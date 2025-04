“Que hace esta indiamenta acá”: señora no soportó la presencia de Daniel Quintero en el Club El Nogal

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue víctima de agresión verbal cuando visitaba el prestigioso Club El Nogal ubicado en la ciudad de Bogotá. Por medio de un video grabado por él mismo, se observa cómo una mujer y un señor lo insultan al notar su presencia.

Según el político, fue invitado por un amigo al exclusivo club con el objetivo de conocerlo.

En el video que ya circula en redes sociales, se ve la molestia de los dos personas.

“Conmigo no se meta, qué tal este pendejo. ¿Y ustedes que hacen acá? ¿Que hace esta indiamenta acá?“, le dice la señora a Quintero y las personas que lo acompañaban.

Uno de los amigos del exalcalde les respondió a los señores: “Tan pasados, qué grosería”, a lo que el hombre le contestó: “Pasados ustedes que andan ahí”.

Daniel Quintero se refirió al hecho en sus redes sociales.

“Vamos a resetear a la política, a las mafias corruptas, pero también a los racistas y clasistas que se creen de una raza superior. Esto me pasó hoy en el Nogal invitado por un amigo que trató de defenderme y me aclaró que no todos son así”, escribió el político antioqueño.

Incluso el mismo presidente Gustavo Petro se refirió al hecho, criticando a las personas que insultaron a Quintero.

“Esto sucedió en el Club el Nogal de Bogotá: así reaccionaron estas personas ante la presencia de Daniel Quintero ex alcalde de Medellín por voto popular. La indiamenta de una clase alta que se cree aristocrática y olvida sus propios ancestros.A esto se le llama arribismo y el arribismo de clase media, lleva al fascismo”, señaló Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter).