Se resolvió el misterio del oso polar que aparecía en Medellín y este es el artista que estaba detrás

Durante las últimas semanas, los habitantes de Medellín se encontraron con un oso polar paseándose por diversos puntos de la ciudad, que mostraba curiosos mensajes como: “Yo no te andaba buscando y sin querer te encontré”, “Disponible esta noche o para toda la vida”, “Una noche contigo vale más que mil años”, “ No te has ido y ya te extraño”. Sin embargo, este lunes 28 de abril se conoció el gran artista que estaba detrás.

PUBLICIDAD

El oso polar abordó el Metro de Medellín en la estación de la Estrella, recorrió varias estaciones interactuando amorosamente con los usuarios habituales y al llegar a la estación San Antonio se reveló la identidad.

También le puede interesar: Maluma abrió su corazón y envió potentes mensajes ante 40.000 almas en ‘Medallo en el Mapa 2.0’

¿Quién estaba detrás del oso polar que apareció en Medellín?

Detrás del disfraz: ¡Era Juanes! que disfrazado de oso, cantó su nueva canción “Una noche contigo”. Quienes transitaban sobre las 3 de la tarde se toparon con el artista, que en medio de la algarabía y la emoción habló del cambio climático, el oso polar y su riesgo de extinción y hasta del oso de anteojos.

Juanes detrás del oso polar que recorría Medellín Juanes estaba detrás del oso polar. (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

Así fue el lanzamiento de “Una noche contigo”, el primer sencillo del esperado nuevo álbum del artista colombiano. Durante diez días, Juanes caminó anónimamente por las calles de su ciudad, generando una conexión única y personal con su público antes de presentar su nueva música.

El oso polar no fue solo parte de la campaña, sino que también protagoniza el video musical de la canción, un personaje elegido para representar ese sentimiento universal del amor en el que todos podemos vernos reflejados.

Desde ya se puede escuchar la nueva canción de Juanes a través de todas las plataformas digitales.