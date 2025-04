Maluma abrió su corazón y envió potentes mensajes ante 40.000 almas en ‘Medallo en el Mapa 2.0’

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, escogió la noche de este 26 de abril para abrir su corazón, dedicarle por segunda vez una canción a su pareja, Susana Gómez, y enviar un poderoso mensaje a sus jóvenes seguidores.

Medellín se convirtió en el epicentro del género urbano con el esperado concierto de Maluma, que luego de 3 años volvió para hacerle homenaje a los pioneros del reguetón en el país y dejar más alta la vara de los conciertos en Colombia.

“Esta noche es muy especial. En la mañana me hice unos 500 padrenuestros para que no nos lloviera y eso funciona cuando uno tiene fe. Quiero aprovechar este momento para hablarles directamente desde mi corazón, porque claramente ustedes saben que el que está aquí parado no es Maluma, es Juan Luis Londoño Arias. Hablarle directamente a los jóvenes que están aquí, que sé que hay demasiados. Desde mi corazón y decirles que las redes sociales son una mier**, si tu no sabes utilizar la redes sociales, estas te van a utilizar a ti, te vas a estar comparando en el Instagram, en el Tiktok, en todo lado y vas a decir que te quieres parecer a esa persona que está en Instagram, pero les tengo una noticia: todo lo que sale en las redes sociales es mier**, es falso”, dijo el artista nostálgico ante la mirada de más de 40.000 asistentes en el Atanasio Girardot.

Luego agregó que, “el que vive en plenitud, en paz, en gozo, no vive en las redes sociales, vive en su interior, en su corazón. Utilicen las redes para su negocio, para generar dinero, pero entiendan que un like, un cometario, no te hace mejor persona. Los comentarios que realmente importan son los de tu familia y de las personas que te quieren con tu corazón de verdad”.

Maluma aseguró que la persona que se subió al escenario es muy diferente a la que estuvo hace tres años cuando tuvo con invitada a Madona, “siento que en ese show hubo una parte más grande Maluma que de Juan Luis y aquí es todo lo contrario. Yo quiero que la gente me quiera por lo que soy, como soy, que me quieran por ser padre, por ser pareja, por ser un buen hijo, un buen hermano, por ser buena gente y no por lo que tengo, porque lo material va y viene, definitivamente, lo que tenemos en el corazón no lo compra ni un bulto de oro”.

En espectáculo el repertorio incluyó éxitos que han marcado su carrera como “Borró cassette”, “Felices los 4”, “Hawái”, “Carnaval” y “ADMV”, en esta última bajó hasta la gramilla para dedicársela por segunda vez a su pareja y madre de su hija, París, convirtiendo ese instante en el más conmovedor y romántico de la noche.

El concierto también rindió homenaje a los pioneros del reguetón paisa, con la participación de artistas como Golpe a Golpe, Fainal, Chako, Tres Pesos y Wolfine, quienes recordaron los inicios del género en Medellín. Además, estuvo Pipe Peláez, Piso 21, Feid, Pipe Bueno, el Grupo Frontera, Blessd, y la sorpresa de la noche fue Juanes, con quien interpretó “La camisa negra”, uno de sus grandes éxitos que ya cumplió 20 años. El cierre de la noche fue con broche de oro con el mexicano Caín León, con el que presentó “Según quién” y la más reciente colaboración entre ambos, que se titula “Si tú me vieras”.

Ahora, Maluma se prepara para su siguiente show que será en Bogotá este 3 de mayo y promete tener grandes sorpresas para el público capitalino.