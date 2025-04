“Se les va a acabar la guachafita de estar jodiendo al país”: Quintero a Cabal defendiendo acabar el Congreso

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y el primero en dejar el cargo para hacer campaña al primo de su esposa, Juan Carlos Upegui; generó una fuerte polémica tras asegurar que si llega a ser presidente en el 2026 acabaría con el Congreso de la República. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático le respondió y le dijo que mejor se dedique a defenderse en el proceso judicial que se adelanta en el caso del lote de Aguas vivas.

PUBLICIDAD

Ante el mensaje, Quintero usó unas fuertes palabras para contestarle y la mando a buscar trabajo, porque si llega a ser presidente insiste en acabar el Congreso.

También le puede interesar: “Bobo pendejo”: Daniel Quintero insultó a Fico por responderle a Petro sobre Hidroituango

Rifirrafe entre María Fernanda Cabal y Daniel Quintero Calle

María Fernanda Cabal le respondió a la frase que dijo Quintero en una entrevista con Cambio: “Si gano la presidencia, cierro el Congreso y convoco a una constituyente”.

Cabal le respondió “en cambio de amenazar la democracia, mejor dedique esfuerzos en defenderse en el proceso en su contra por el caso Aguas Vivas”.

Quintero contestó: “Congresista @MariaFdaCabal, mejor vaya buscando trabajo que se les va a acabar la guachafita de estar jodiendo al país".

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Quien no conozca su comportamiento no entenderá sus declaraciones erráticas. Usted está en un proceso penal serio, y si —con la ayuda de Dios— lo declaran culpable, usará estas barbaridades para gritar “persecución política”“, ”Si su propuesta es verdad, va a tener acogida. Tiene que demostrar que es más allá de un discurso“, “Pero qué trabajo será, si no le gusta estudiar, según ella odia estudiar. Jajajaja”, “Ah ya cállate lora mojada, deja de hablar mierda que no te conoce nadie en este país excepto aquí en Medellín, baboso” y “Óiganlo a quien se le va acabar la guachafita es a otro, hágale caso a la senadora, concéntrese en defenderse de la imputación que le hizo la Fiscalía por joder a Medellín”.