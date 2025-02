Rigo se le midió a subir la ‘loma del terror’ en Sabaneta, ¿sube o no sube?

Sabaneta es uno de los municipios al sur de Medellín y del Valle de Aburrá que tiene lomas bastante pronunciadas que se convierten en un reto para todos los conductores, particularmente a los que van en carros mecánicos. A través de Tiktok, en la cuenta ‘Sube o no sube’, un vecino del sector se ha dedicado a publicar videos de los carros que sufren al transitar por esa vía y ya es viral.

Tanto así, que Rigo se le midió a subir la loma de San José en Sabaneta con su bicicleta de Uranium.

“Siento como cuando terminaba una etapa en una vuelta a España”: Rigoberto Urán

“Muy buenos días, aquí desde San José, Sabaneta listo para subir este repecho, que es demasiado duro. Aquí voy con mi bicicleta Uranium. Ustedes qué dicen, ¿subimos o no subimos? Bueno, vamos pues". dijo el exciclista en la primera parte del video.

Luego, se escucha al vecino del sector que se viralizó diciendo: “se dejó venir. Hágale pues Riguito, vamos a hacerle duro. Aprete, aprete. Ay no, empezando y ya se quedó, no (...) ¿sube o no sube? lo veo quedado”.

En las imágenes se observa todo el recorrido que hace Rigo, al tratar de subir la loma, que a más de uno le genera ansiedad y temor. Finalmente lo logró.

“Cuesta, cuesta mucho. Mejor dicho, no sé cuánto tendrá, unos 200 metros. Pero, estoy con el corazón en la mano. ¿Sabe qué sensación tengo? como cuando terminábamos una etapa, en un tour, en una vuelta España y así estoy".

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo: “Jajajaja el mejor sube o no sube“, ”Esa es la nueva atracción turística de Medellín, está como para ir y poner una venta de empanadas allá“, ”Se va a llenar eso de ciclistas de hoy en adelante" y “Qué nivel desparche tenemos para estar viendo carros y ciclas subiendo una loma“.