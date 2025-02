La loma del terror: En video captan cómo conductores en Sabaneta sufren por subirla

Sabaneta es uno de los municipios al sur de Medellín y del Valle de Aburrá que tiene lomas bastante pronunciadas que se convierten en un reto para todos los conductores, particularmente de los que son mecánicos. A través de Tiktok, a través de la cuenta ‘Sube o no sube’, un vecino del sector se ha dedicado a publicar videos de los carros que sufren al transitar por esa vía.

De acuerdo con la publicación, se trata de la loma de San José en Sabaneta, la que se convierte en un constante reto para los conductores.

La loma de San José en Sabaneta es el terror de los conductores

A través de la cuenta de Tiktok, el vecino del sector va relatando si cree que sube o no sube cada uno de los vehículos que pasan por el sector.

Aunque de manera graciosa trata de adivinar si pueden lograrlo o no, es una realidad que esa loma se ha convertido en el pánico de quienes la deben transitar.

Mientras graba, va señalando los carros que según su experiencia en la observación considera que no podrán subir la loma.

En uno de los videos se observa cómo señala un vehículo de color gris y dice con total seguridad: “este no va a subir, espere y verá que no. Vio, vio. No, no, dañó el carrito. Yo sabía que no, Ese man le metió la chancla desde por allá abajo. No, mire, hizo que todos se quedaran. Ahí sí como dicen: ‘colapsó’. Chao, pa’abajo. Les tocó bajarse (a los pasajeros) pobrecitos, ahí van a pie. Ah qué pecado mano. Demás que era Uber y les dijo: no parce, hasta aquí llego”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "necesito ver esa loma desde pie de calle porqué aquí la veo y digo: ‘yo la subo con los ojos cerrados’”, "Créeme que el ángulo desde el piso donde grabó no le hace justicia a lo empinadas que son, estuve hace unos días ahí y esas subidas son una cosa brutal, menos mal tope con un buen Uber“ y ”Papi yo he subido por ahí y es una loma ni la hp, pero si uno la sube bien acelerado fácil se la hecha, pero no acelerar de golpe si no mantenerlo bien revolucionado y ya".