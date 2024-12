Joven denunció que no lo iban a dejar pasar por Provenza por estar en ropa deportiva

Joven denuncia que no lo dejaron entrar a Provenza

Una nueva denuncia se conoce por parte de los medellinenses a los que les impide el paso por el sector de Provenza por la forma como van vestidos. En esta oportunidad se conoció a través de las redes sociales el caso de un joven que asegura que no lo querían dejar pasar por el sector porque estaba con ropa deportiva.

A través de TikTok el joven publicó el video en el que explicó que fue alertado por los de “seguridad” del sector, quienes le indicaron que no podría pasar por la forma como estaba vestido.

“Tengo una queja, una denuncia, como lo quieran llamar de acá de Provenza. Yo sé que hay muchas quejas o denuncias, pero a mí me pasó el día de hoy y yo no tomaba en serio eso. Decía: ‘qué van a molestar por eso’. Hasta que me llegó el día a mí. Vinimos acá a Provenza al restaurante Guzmán y Mezcal, porque estábamos abajo en la cancha de Manila, que queda por la 10, está a 10 minuticos de Provenza. Decidimos venir a comer y todos estábamos con ropa deportiva”, contó el joven en la primera parte de la denuncia.

Luego dice que estaba vestido con una camiseta de marca Speed, una pantaloneta, medias y zapatos Nike.

“Íbamos entrando cuando nos dijeron: ‘¿ustedes para a dónde van así?’, pues, vamos para Guzmán y Mezcal, vamos a ir a comer allá. ‘Pues yo creo que ustedes no pueden pasar’ . ¿Por qué no podemos pasar? ¿porque venimos vestidos así? Ni que estuviéramos mostrando algo, ni que estuviéramos exponiendo algo de nuestro cuerpo”, agregó.

Luego dijo que los sujetos les dijeron que iba a hablar, que esperaran en el sitio. “nos hicieron esperar 25 minutos para poder que nos dejaran entrar. Yo sé que hay varios videos sobre eso, pero me parece muy mal hecho que a uno lo hagan esperar por venir con este tipo de vestimenta. Con todo respeto, yo veo a esos gringos en chanclas en shorcitos y ¿alguno le dicen algo?, ¡No!”, agregó.