¿Quiénes son los uniformados que hacen filtros de seguridad en el famoso barrio Provenza de Medellín?

El barrio Provenza, en el sur de Medellín, es uno de los sectores más conocidos de la capital antioqueña. No sólo ha aparecido en populares rankings turísticos realizados en publicaciones periodísticas internacionales, sino que también se hizo famoso porque una canción de la reconocida artista paisa Karol G lleva su nombre. Sin embargo, durante el último fin de semana hubo una intensa polémica porque hay guardias de seguridad realizando filtros e impidiendo el paso en la vía pública.

PUBLICIDAD

(Lea también: Tras denuncia de Daniel Quintero, Policía negó que hubiera un helicóptero siguiéndolo).

Así lo señalaron dos jóvenes, quienes grabaron el procedimiento en un video que pronto se hizo viral en las redes sociales. “Nos están sacando de Provenza, que porque estamos muy destapados”, advirtió una de las personas que fue objeto de una directriz según la cual hay códigos de vestuario para circular por el sector.

El caso generó una ola de indignación en las redes sociales, pues en la Constitución Política de Colombia de 1991 está consignado que los ciudadanos tienen derecho a transitar por el territorio colombiano sin ningun tipo de restricción, a menos de que la ley así lo determine.

Secretario de Seguridad de Medellín dice que los privados no pueden restringir el paso

Pero quizás el hecho que generó más molestia fue que los uniformados que estarían realizando estos filtros y aplicando códigos de vestuario para impedir la libre movilidad por el sector de Provenza pertenecen a una empresa de seguridad privada. Es decir, son trabajadores del sector privado impidiendo el paso por un sector público.

No obstante, el empleado de seguridad privada sostiene que el “código” que está aplicando fue una directriz de la “alcaldía”. Pues bien, el secretario de Seguridad de la administración, Manuel Villa, manifestó que esta afirmación no tiene un asidero veraz. “Tiene que quedar claro es que el espacio público no puede estar restringido ni vetado para nadie, al menos que exista una norma vigente que así lo establezca y no es el caso”, sostuvo el funcionario de la Alcaldía de Medellín en conversación con el diario El Colombiano.

Según estableció ese medio de comunicación, los guardias privados que hay en la zona hacen parte de una empresa que, a su vez, fue contratada por algunos de los dueños de los establecimientos comerciales de Provenza.

PUBLICIDAD

Presidente Petro rechazó los filtros en Provenza

El video en el que los jóvenes denunciaron que les impidieron el paso no solo fue visto por cientos de miles de personas, sino que también llegó a ojos del presidente Gustavo Petro, quien no guardó silencio sobre el hecho.

“Esto se llama franquismo. ¿De dónde sacan los franquistas colombianos que defienden la libertad?”, se preguntó el primer mandatario.