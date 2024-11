Así reaccionó Mara Wilson cuando vio a su mamá en la película ‘Matilda’ en el Comi Con Medellín

Desde este jueves 28 de noviembre, la reconocida actriz y escritora Mara Wilson, está en territorio colombiano, en la ciudad de Medellín, lo que ha causado gran emoción en los paisas y en redes sociales, pues ha sido altamente reconocida y querida por el público por interpretar el papel de Matilda, más de 20 años atrás.

La actriz habría llegado principalmente a Colombia para asistir al evento ‘Comi Con’, que va hasta este domingo 01 de diciembre en la capital de Antioquia.

Días antes la actriz publicó un video a través de sus redes sociales en el que anunció su viaje a Colombia, incluso, hablando en español, lo que sorprendió a sus seguidores.

“¿Me regala una arepa, por favor? ¿Por qué estoy practicando español? Porque voy a la Comic Con Colombia. He escuchado muchas cosas buenas sobre las personas, la comida, el idioma y la belleza del país. Honestamente, no puedo esperar, estoy muy emocionada de contarle a todos de que estoy muy entusiasmada por ir y no puedo esperar a conocerlos a todos, así que, por favor, vengan a la Comic Con Colombia en Medellín. Chao pues”, se escucha y se lee en el video que la actriz subió a sus redes sociales.

Mara Wilson y Zinnia Wormwood

A través de redes sociales se compartió un video en el que se observa al creador de contenido Jonatan Clay, transformado totalmente en Zinnia Wormwood, la mamá de Matilda en la película, lo que causó una grata sorpresa en la actriz, quien apenas lo vio le dijo “amo esto, muy hermosa, lo amo, es perfecto”, en medio de risas.