¿Se pelearon Feid y Blessd en la final de la Copa América? La polémica entre los cantantes del género urbano

Recientemente, los fanáticos del género urbano se han visto envueltos en una nueva controversia entre dos populares artistas colombianos: Feid y Blessd. El rumor de una pelea entre los cantantes surgió luego del lanzamiento del nuevo álbum de Feid, ‘LOS 9 DE FERXXO Y SKY ROMPIENDO’, y se avivó por una serie de publicaciones y comentarios en redes sociales. Aquí te contamos todos los detalles sobre lo que ha sucedido entre los dos artistas.

La disputa detrás del lanzamiento de ‘LOS 9 DE FERXXO Y SKY ROMPIENDO’

El 22 de noviembre, Feid lanzó su esperado álbum ‘LOS 9 DE FERXXO Y SKY ROMPIENDO’ justo antes de sus conciertos. Sin embargo, la publicación del álbum no fue bien recibida por todos en la industria. Uno de los artistas que se mostró molesto con este lanzamiento fue Blessd, quien, en medio de la controversia, compartió una historia en su cuenta de Instagram que generó especulaciones sobre una posible disputa con Feid.

A pesar de que Blessd no mencionó a nadie directamente, los internautas rápidamente comenzaron a asociar sus palabras con Feid, especialmente debido a la cantidad de emojis verdes que utilizó en su publicación. Muchos interpretaron esto como una indirecta hacia el cantante de ‘Ferxxo’, lo que encendió los rumores sobre una pelea entre ambos.

La polémica de +57 y las tensiones entre Feid y Blessd

La controversia no es nueva, ya que semanas atrás, Feid y Maluma generaron gran revuelo con su canción ‘+57′, la cual fue criticada debido a una de sus letras. La polémica fue tal que los artistas modificaron la letra y la reemplazaron en las plataformas musicales, lo que no impidió que Blessd y otros artistas como Ryan Castro se unieran a las críticas en redes sociales. Los desacuerdos entre los artistas del género urbano no hicieron más que intensificar las tensiones entre ellos.

¿Una pelea en la final de la Copa América?

Los rumores de un desacuerdo entre Feid y Blessd aumentaron después de que un testigo presencial compartiera detalles de una posible pelea entre los dos cantantes durante la final de la Copa América. Según Elkin Jesús de La Hoz, conductor del programa ‘Dímelo King’, un seguidor del programa que estuvo en ese evento deportivo compartió su experiencia en redes sociales.

De acuerdo con este testigo, Feid y Blessd estuvieron cerca de enfrentarse físicamente debido a que Feid se mostró molesto por la colaboración de Blessd con Anuel, el exnovio de Karol G. Feid, aparentemente, no vio con buenos ojos que Blessd trabajara con Anuel, y expresó su inconformidad al considerar que su compañero había violado ciertos códigos de amistad. En ese momento, la tensión fue tan alta que, según el informante, los dos artistas casi se enfrentan a golpes, pero la intervención de otras personas logró calmar la situación antes de que fuera más allá.

¿Qué dicen los artistas sobre los rumores?

Hasta el momento, ni Feid ni Blessd han emitido una declaración oficial sobre los rumores de su supuesta pelea en la Copa América o la disputa en redes sociales. A pesar de esto, los fanáticos siguen especulando en las redes sociales sobre la verdadera relación entre los dos cantantes, especialmente después de los recientes intercambios indirectos en Instagram.

Aunque la situación parece haberse calmado por ahora, el ambiente sigue tenso entre estos dos exponentes del género urbano. Lo que comenzó con una simple publicación de Blessd en Instagram, parece haberse transformado en una de las polémicas más comentadas de la escena musical colombiana en los últimos días.