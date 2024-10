¿Si va a arrendar un apartamento o casa está obligado a decir que tiene mascotas?, esto dice una experta

Arrendar un apartamento o una casa con el tiempo se ha convertido en toda una odisea en Medellín, a parte de todos los documentos que se exigen cada día, está la inquietud si se debe o no decir que se tienen mascotas. La abogada experta en contratación inmobiliaria Stefany Rendón explicó cuál es el panorama actual y si debe o no dar esa información.

Las personas que están en búsqueda de una nueva vivienda y tienen mascotas, con frecuencia a traviesan por momentos de angustia al no saber si deben o no decirle a las inmobiliarias que tienen animales de compañía.

Se debe informar a la inmobiliaria que se tienen mascota antes de arrendar un inmueble

Para Rendón es clara la respuesta y es “recuerde que esa información no la tiene que dar a la inmobiliaria, si tiene o no mascotas. (...) si una pregunta implica la violación de un derecho fundamental tiene derecho a callar y a poner las medidas respectivas de denuncia”.

La abogada explicó que: “una inmobiliaria no puede preguntar quién conforma su familia o en una entrevista de trabajo no le pueden preguntar si tiene planes de quedar en embarazo, porque todas esas preguntas son violatorias de derechos fundamentales, todas esas preguntas suponen una intención de sancionar el ejercicio al derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, por eso esa pregunta es ilegal”.

Por eso agregó que: “por eso esa formulación de si no me dice no le arriendo, es ilegal, por eso la cláusula en el contrato de arrendamiento en el que se prohíbe tener mascotas es ilegal y lo mismo la cláusula en un reglamento de una propiedad horizontal, que prohíbe la tenencia de mascotas. Es que mi familia la conformo como me apetezca. Sería igual de chocante que en un contrato de arrendamiento me digan que no puedo entrar a mi novia o que no puedo entrar a mi familiar LGBTIQ+”.

Aseguró que todo eso es ilegal, es violatorio del derecho fundamental. “La conformación de la familia, recuerden que los animales ya no son solo seres sintientes, los animales son miembros de la familia multiespecie, mi mascota es miembro de mi familia, luego un acto de discriminación contra un miembro de mi familia es ilegal”.

La experta aseguró que las inmobiliarias no tienen por qué preguntar o restringir el arrendamiento de un bien inmueble por el hecho que tengan mascotas, porque es un derecho fundamental.