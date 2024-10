Pillaron a Fico con tres mujeres en Bogotá y le cantaron la tabla según video de Daniel Quintero

A través de las redes sociales, Daniel Quintero Calle , exalcalde de Medellín , publicó un video que habría sido grabado en Bogotá, en donde Federico Gutiérrez , alcalde vigente, habría estado en compañía de tres mujeres en un bar. Además, se observa como un hombre le “canta la tabla” al mandatario actual y le lanza fuertes frases e incluso lo toca de manera provocadora.

Sin embargo, Fico mantiene la compostura y solo suelta un par de frases para responderle al hombre que le hace varios reclamos por estar en un bar en Bogotá en lugar de estar en Medellín.

Fuertes reclamos a Federico Gutiérrez en bar en Bogotá

Daniel Quintero Calle publicó el video acompañado de un mensaje en el que escribió: “Un ciudadano le pregunta a ‘Fico’ que si “en lugar de andar de fiesta en un bar de Bogotá, no debería estar en Medellín para que no se vuelen narcos, pedófilos y no se le caiga el Metrocable””.

En las imágenes se observa la incomodidad de Federico Gutiérrez ante el hombre que le dice: “Oiga, ¿usted no debería estar en Medellín?” mientras con dos dedos le toca el pecho de manera desafiante, “evitando que se vuelen los pedófilos y los narcos (...) que no se te dañe el Metrocable, que no se te dañe el Metro”.

El video está editado y evita que se entienda lo que Fico le respondió; sin embargo, sí se logra escuchar que le dice: “pura mala intención, pura mala influencia”, a lo que el sujeto vuelve y le dice, a él sí se le escucha claramente: “la misma que te tiene acá en Osaka en Bogotá” y muestra una foto del mandatario local acompañado de tres mujeres.

Ante los cuestionamientos del sujeto, al cual no le muestran nunca la cara, el alcalde le dice: “Qué necesidad”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “No estoy para nada con Fico pero ni en lo más mínimo pero esas formas de increpar no son las correctas”, “Excelente felicidades a ese ciudadano por decir la verdad”, “Como cuando lo saludaron a usted en el avión. Lo recuerda?”, “Bueno, independientemente de Corrientes políticas. Considero que todo el mundo tiene derecho a tener vida fuera de lo laboral. Así sea político” y “Y ese man me pone ese dedo así, se lo pongo en la frente pa’ que respete, pa’ hablar no necesita tocar a nadie”.